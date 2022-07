VAMUS Algarve premiada nos Global Mobi Awards Prio

A concessão VAMUS Algarve foi distinguida, na categoria Cidades, nos Global Mobi Awards Prio, os prémios que distinguem os melhores da mobilidade inteligente em Portugal

Inovação, benefício público e qualidade das propostas, foram estes os fatores tidos em conta pelo júri para selecionar os vencedores da 4ª edição dos Global Mobi Awards Prio, os primeiros prémios para o setor da mobilidade inteligente. A iniciativa, do Global Media Group, conta com um júri alargado que inclui jornalistas, académicos e representantes de associações e empresas.

O júri avaliou durante os últimos meses as 43 candidaturas apresentadas nas 10 categorias a concurso, tendo atribuído, na categoria Cidades, o prémio a VAMUS Algarve um novo sistema de mobilidade implementado pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e pelo operador de transportes Vizur.

Na cerimónia realizada no Convento de S. Francisco, em Coimbra, no passado dia 30 de junho, Daniela Serrão, em representação da AMAL, agradeceu o prémio que “coloca o Algarve em lugar de destaque na área da mobilidade” e explicou que “o VAMUS Transportes do Algarve é a adaptação de uma marca que a AMAL já tem para promover o PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável e é nesse sentido, de alinhar os objetivos e a estratégia que a AMAL tem para a região, que esta marca foi adaptada”. Lembrou que “todo o sistema de bilhética e de informação ao público tem agora uma única base, existindo, por exemplo, em todas as paragens de autocarros informação em tempo real, sem recurso a painéis digitais, mas sim através da leitura de um QR Code”. Referiu ainda que “esta concessão é para a AMAL motivo de um orgulho muito grande, não só porque estão a ser dados os primeiros passos para a mudança na região, a nível da mobilidade, mas também porque este trabalho está a ser feito em parceria com o operador.”

A propósito, acrescente-se que a concessão VAMUS Transportes do Algarve foi também uma das candidatas na categoria Tecnologia da Mobilidade, que tem como objetivo “premiar tecnologias, aplicações digitais ou sistemas que contribuam para uma mobilidade mais inteligente e descarbonizada, quer seja no ecossistema de mobilidade, quer seja nos perfis de utilização de empresas ou cidadãos”.

Ricardo Afonso, Administrador da Vizur, agradeceu também a distinção e deixou uma palavra de reconhecimento “a todas as equipas que estão a fazer um trabalho, no Algarve, para democratizar o transporte público, torná-lo acessível e transparente”. Reconheceu que está a ser um desafio e lembrou que este foi o 1º contrato a nível nacional que foi lançado. Sublinhou, por outro lado, que foi feito um investimento de 8 milhões de euros, para garantir uma frota de autocarros modernizada e mais amiga do ambiente, sem esquecer a parte da digitalização, com o objetivo de tornar a informação mais acessível e mais próxima das pessoas e tornar muito fácil o acesso aos transportes.

O prémio foi entregue por Guilherme Pinheiro, CFO do Global Media Group, que reiterou o compromisso do grupo para com a mobilidade sustentável em Portugal, de que os Global Mobi Awards Prio são exemplo, promovendo e estimulando a descarbonização dos transportes e uma mobilidade mais inteligente e feliz.

Guilherme Marques, administrador da Prio, parceira da iniciativa, sublinhou a importância destes prémios para promover as melhores práticas e produtos para descarbonização da economia e transição energética, em que a Prio também está fortemente empenhada.