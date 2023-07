Verão Ativo’23 leva atividade física a Loulé, Almancil e Quarteira

Até 14 de setembro, o Município de Loulé propõe aos seus residentes e visitantes um “VERÃO ATIVO”, com um programa de atividades desportivas diversificado, fomentando a atividade física ao ar livre numa altura do ano convidativa para usufruir dos espaços exteriores.

As iniciativas irão decorrer em Loulé, Almancil e Quarteira, em locais como o Parque Municipal, o Jardim das Comunidades ou o Calçadão. Toda a população do concelho terá a oportunidade de participar de forma gratuita, e sem necessidade de inscrição prévia, em sessões de capoeira, body express, yoga flow, marcha e corrida, treino funcional, pilates, zumba e muito mais. No total serão 256 aulas e/ou atividades, conduzidas por monitores.

Este é pois um convite a todos para se manterem ativos, mesmo numa altura de férias em que o descanso leva muitas vezes a um certo sedentarismo.

Recorde-se que a adesão a este programa mostra bem o interesse crescente por parte da população à prática desportiva em contexto informal. Em 2022, as 102 aulas que compuseram o programa “VERÃO ATIVO” contaram com a participação de 1650 pessoas.

O programa completo pode ser consultado em: https://www.louledesporto.com/projetova/