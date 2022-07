“Verão Desportivo Albufeira 2022” regressou às praias do Concelho

O município de Albufeira preparou especialmente para todos os amantes de desporto o projeto “Verão Desportivo Albufeira 2022”. O programa decorre neste mês de julho, bem como em agosto e setembro, nas praias situadas nas freguesias de Albufeira e Olhos de Água e Guia. Durante o mês de julho na Praia dos Pescadores, todas as terças-feiras, às 18h00, e quintas-feiras, às 10h00, há futevólei para os jovens; já nas quartas-feiras e sextas-feiras às 10h00, os participantes podem praticar atletismo. Esta praia acolheu já, ao abrigo deste programa, um torneio de voleibol de praia, um torneio de futevólei para seniores e um torneio de futevólei SUB20 para iniciantes, sendo que no próximo dia 31 haverá voleibol de praia às 14h00.

Em agosto, o campo de jogo será igualmente a Praia dos Pescadores, onde em todas as terças-feiras (18h00) e quintas-feiras (10h00), os atletas poderão usufruir de futevólei para iniciantes; às quartas-feiras e sextas-feiras (10h00), continuam as aulas de atletismo já iniciadas no mês de julho. No dia 6 terá lugar o campeonato nacional de futevólei SUB18, entre as 10h00 e as 19h00. No dia 7, o destaque vai para as equipas femininas a concurso no campeonato nacional de futevólei, que acontece das 10h00 às 19h00; a 14, a modalidade do dia será o voleibol de praia, entre as 14h00 e as 19h00; durante os dias 22,23 e 24 irá decorrer o torneio de futevólei SUB20, entre as 15h00 e as 19h00 e, para terminar o mês, no dia 28 terá lugar o torneio de voleibol na praia, das 14h00 até às 18h00.

Os torneios prolongam-se até ao mês de setembro na Praia dos Pescadores. Desta feita, todas as terças-feiras, às 18h00 e quintas-feiras, às 10h00, torna a decorrer experimentações de futevólei, enquanto todas as quartas-feiras e sextas-feiras há sessões de atletismo (10h00). A final de voleibol na praia terá lugar no dia 3, às 14h00; já nos dias 5, 6 e 7, será a final de futevólei SUB20, no horário habitual das 14h00 às 19h00. A fechar o programa desportivo do Verão 2022, no dia 17 de setembro, decorre o derby final de futevólei para séniores, das 14h00 às 19h00.

O programa fitness na praia terá lugar nas freguesias de Albufeira e Olhos de Água e Guia, durante os três meses. Na Praia dos Pescadores, o programa tem lugar às segundas-feiras, até 15 de setembro, sempre às 10h00, e às sextas-feiras às 17h00; na Praia da Rocha Baixinha, o “fitness na praia” decorre todas as quartas-feiras, de 1 de julho a 31 de agosto, às 18h00 e na Praia dos Salgados, na Guia, pode praticar a modalidade todas as terças-feiras às 10h00, de 1 de julho a 31 de setembro.

Esta é uma iniciativa que, segundo o vice-presidente da autarquia e vereador responsável pelo pelouro do Desporto, Cristiano Cabrita, “é extremamente importante, não só no sentindo de incentivarmos os mais jovens e os seniores a fazerem atividades desportivas, como também oferecer aos turistas e residentes programas ao ar livre descontraídos e saudáveis. Com isto, promovemos a manutenção de uma população mais ativa e mais saudável”.

As inscrições podem ser feitas através do email desporto@cm-albufeira.pt ou pelo telefone (280 599 505/289 599 888).