Vilamoura Nature Run promete animar sábado de Páscoa

Uma manhã animada com partida e chegada da Marina de Vilamoura, vários percursos com diferentes dimensões e paisagens fantásticas. São estes alguns dos ingredientes da Vilamoura Nature Run, que promete transformar-se no grande evento desportivo desta Páscoa, no Algarve. As inscrições já estão abertas!

A Páscoa é considerada o grande momento para o arranque turístico na região. E pelas notícias veiculadas, o Algarve volta a ser um dos destinos preferidos pelos turistas nacionais e não só. Com o clima ameno da região e os milhares de visitantes esperados, Vilamoura será certamente, um dos locais mais animados da região.

É da Marina de Vilamoura que a Vilamoura Nature Run vai partir para percorrer alguns dos mais belos trilhos da região. Há três percursos com diferentes distâncias: 6, 11 e 16 quilómetros. Os percursos privilegiam o contacto com a natureza e irão atravessar o Parque Ambiental de Vilamoura e o Dom Pedro Vitória Golf Course, para dar alguns exemplos.

A Vilamoura Nature Run realiza-se no dia 8 de abril, com partida às 10h30 da Marina de Vilamoura.

O traçado contará com ponto para distribuição de águas e, no final, haverá um momento de convívio onde não faltará animação e um momento para que os participantes possam recarregar energias.

Os interessados deverão fazer a respetiva inscrição no link https://www.queroir.pt/vilamoura-nature-run.

O valor da inscrição dará direito ao kit atleta que inclui dorsal, t-shirt técnica, vários brindes, vantagens e descontos nos serviços dos patrocinadores.

A vertente solidária estará presente neste evento. A organização vai doar 1€ de cada inscrição à Mulherendo – Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose.

Esta é uma organização da Associação Free Challenge, que tem largo historial na organização de eventos desta natureza, como a São Silvestre de Quarteira, Corrida Vertical Albufeira Júpiter e a recente AP Victória Falésia Run.

A Vilamoura Nature Run conta com os seguintes apoios: Vilamoura World; Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira, Inframoura, Tivoli Marina Vilamoura, Dom Pedro Vitória Golf Course, Associação de Atletismo do Algarve e Algar.

Mais informações em Free Challenge.