Voluntariado “TU DECIDES” – Semana Académica

O Gabinete de Psicologia e Apoio Psicopedagógico dos Serviços de Saúde (GPAP/SS-SAS/UAlg) aceita a inscrição de voluntários no projeto “TU DECIDES”, entre os dias 29 de Abril e 07 de Maio, das 23h à 1h da manhã, no âmbito da Prevenção de Comportamentos de Risco VIH/SIDA e Prevenção Rodoviária, o qual irá ter lugar no recinto da 35ª Semana Académica 2022.

Caso esteja interessado/a em colaborar connosco, solicitamos que nos envie um e-mail até ao dia 28 de Abril com o seu nome completo , o contacto telefónico e os dias em que estará disponível para o endereço: tudecidesualg@gmail.com

As funções dos voluntários podem incluir a distribuição de material preventivo e informativo e a triagem dos utentes do Stand do TU DECIDES.