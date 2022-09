VRSA associa-se às celebrações do dia do Município do Sal

Iniciativa visa reforçar protocolo de geminação estabelecido com o município cabo-verdiano

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, encontra-se a participar nas celebrações do dia do Município do Sal, em Cabo Verde, localidade com a qual a cidade vila-realense detém um protocolo de geminação.

A visita integra também a participação da vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Pires, estando em agenda um conjunto de reuniões bilaterais para abordar temas ligados ao turismo, comércio e promoção cultural.

A cerimónia do dia do Município do Sal contou com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, que se associou ao programa de comemorações e à Sessão Solene do dia do concelho.

Além de cimentar a ligação entre as duas localidades, este intercâmbio visa trocar experiências e aprofundar o protocolo de geminação assinado entre Vila Real de Santo António e o Sal no ano de 2009.

É ainda objetivo da visita partilhar conhecimentos e potenciar sinergias no setor do turismo, atividade económica transversal e determinante no tecido económico dos dois municípios.

Durante as celebrações do dia do Município do Sal, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António procedeu à oferta de uma placa de homenagem ao autarca da edilidade cabo-verdiana, Júlio Lopes.