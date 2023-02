Workshop “Smart Cities” vai apresentar os resultados do projeto RIA

O projeto Região Inteligente do Algarve – RIA, pretende afirmar-se num ativo regional, impulsionador de uma dinâmica geral de transformação digital. Para isso, o projeto tem de ter como foco principal a criação de uma plataforma digital, agregadora de múltiplos serviços, tanto públicos como privados.

A plataforma deverá seguir as melhores práticas e normas internacionais, deve ser um elemento facilitador do desenvolvimento de iniciativas privadas e públicas de desenvolvimento regional e deve ter um foco muito forte na disponibilização de informação na forma de dados abertos.

Como forma de garantir um arranque com sucesso do projeto, a plataforma deve arrancar associada desde o início, a um conjunto de projetos regionais (projetos âncora), que por si só justifiquem a existência de uma plataforma regional, respondendo inicialmente a dois verticais, Smart Mobility e Smart Tourism, sendo flexível o suficiente para posteriormente possibilitar a incorporação de outros verticais.

As diversas entidades iniciais que efetuaram os estudos e detetaram dentro dos verticais, as áreas de carência e de oportunidade de melhoria da região, são a Universidade do Algarve (UAlg) que ficou com a responsabilidade tecnológica para poder albergar a plataforma, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) que ficou com a responsabilidade da governança, a Região de Turismo do Algarve (RTA) com o vertical de Smart Tourism e a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) com o vertical da Smart Mobility. A coordenação do projeto é da CCDR. Os resultados do projeto serão apresentados no dia 22 fevereiro no workshop final do Projeto RIA.