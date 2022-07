1ª Edição do Festival de Jazz Bernardo Sassetti acontecem em Loulé

Loulé vai receber a 1ª edição do Festival de Jazz Bernardo Sassetti, de 28 a 31 de julho.

Como forma de homenagear o prestigiado pianista falecido em 2012, e numa organização da Casa Bernardo Sassetti, este será um evento itinerante que acontecerá anualmente, numa cidade diferente do País. Mas neste ano inaugural, Loulé será o destino obrigatório nestes quatro dias para os amantes de um estilo musical que, nos últimos anos, tem saído de circuitos mais restritos para abraçar novos públicos.

Assim, na Cerca do Convento Espírito, sobe ao palco um dos mais virtuosos músicos portugueses da atualidade, Salvador Sobral. Mas o público poderá assistir a diversos concertos de nomes reconhecidos do Jazz como Rebecca Martin – cantora americana que já gravou discos com músicos como Paul Motian e Larry Grenadier-, Orquestra Jazz de Matosinhos, Mário Barreiros, Mané Fernandes, Daniel Bernardes, entre outros artistas.

Já no mítico Bar Bafo de Baco, a programação contará ainda com quatro Jam Sessions diárias ao longo da semana – a primeira a acontecer no arranque do festival – com músicos diferentes a abrir cada uma delas. No último dia, 31 de julho, será anunciado o vencedor da 4ª edição do Prémio de Composição Bernardo Sassetti.

E porque a organização pretende trazer também um lado mais pedagógico ao evento, a aposta recairá ainda na componente formativa através de um workshop associado ao Festival, direcionado para jovens músicos dos 13 aos 18 anos, que terá início no dia 25 de Julho, em horário laboral, e contará com a direção pedagógica do pianista Daniel Bernardes. O Conservatório de Música de Loulé “Professor Francisco Rosado” estará também envolvido, disponibilizando salas e instrumentos para esta ação. No decorrer do Festival haverá o concerto de apresentação para os alunos do curso, bem como a apresentação em concerto pelos músicos/professores que lecionaram. Estes serão desafiados a tocar música de Bernardo Sassetti. Os interessados em participar poderão inscrever-se através do email casabernardosassetti@gmail.com

O Festival de Jazz Bernardo Sassetti conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, através do Cineteatro Louletano e do Conservatório de Música de Loulé, bem como da Casa da Cultura de Loulé.

De referir que este ano não haverá Loulé Jazz, permitindo, assim, abrir espaço para a cidade ser anfitriã da sessão inaugural do Festival de Jazz Bernardo Sasseti.

Compositor e pianista, Bernardo Sassetti nasceu em Lisboa, em 1970. Iniciou os seus estudos de piano clássico aos nove anos. Dedicou-se ao jazz, estudando com Bernardo Moreira, Zé Eduardo, Horace Parlan e Sir Roland Hanna. Em 1987, começou a sua carreira profissional, em concertos e clubes locais. Desde então, apresentou-se por todo o mundo ao lado de músicos de renome, nacionais e internacionais, destacando-se a colaboração estreita e regular com a Sinfonietta de Lisboa e o Maestro Vasco Pearce de Azevedo.

Como concertista, apresentou-se em piano solo, em trio com Carlos Barretto e Alexandre Frazão, em duo com o pianista Mário Laginha, com quem gravou os CDs Mário Laginha/Bernardo Sassetti, Grândolas, Trago Fado nos Sentidos e Dias da Música 2011, e ainda em trio de pianos com Mário Laginha e Pedro Burmester

Bernardo Sassetti dedicou 18 anos da sua vida à composição de música para cinema, uma paixão que o acompanhou desde os seus 12 anos de idade. Destaca-se a participação no filme The Talented Mr. Ripley (Paramount/Miramax) do realizador Anthony Minguella, em 1999.

Escreveu e interpretou música também para teatro, destacando-se as peças “Dúvida” e “A Casa de Bernarda Alba”, encenadas por Ana Luísa Guimarães.

Em 1994, Bernardo Sassetti intensificou a dedicação à fotografia movido não apenas pela paixão por esta arte mas por uma real necessidade de associar a imagem à música que escreve.

Faleceu em Cascais no dia 10 de Maio de 2012.

Em Loulé destaca-se a sua presença no Festival MED 2010, ao lado de Mário Laginha e Pedro Burmester, com o projeto Três Pianos.

PROGRAMAÇÃO

28 Julho Jam Session – Clara Lacerda Trio

29 Julho (Cerca do Convento) – Mário Barreiros Quarteto

29 Julho (Cerca) – Salvador Sobral – bpm

29 Julho Jam Session (Bafo de Baco – bar) – Hugo Lobo Trio

30 Julho (Cerca) – Mané Fernandes Trio

30 Julho (Cerca) – Rebecca Martin com Orquestra Jazz Matosinhos

30 Julho Jam Session (Bafo de Baco – bar) – Guilherme Fradinho Trio

31 Julho (Cerca) – Daniel Bernardes toca Bernardo Sassetti

31 Julho (Cerca) – Trio Jazz Loulé

31 Julho Jam Session (Bafo de Baco – bar) – Léo Vrillaud Trio