«Bandas Ao Figuras» começa amanhã e vai dar palco à música algarvia

Esta iniciativa que pretende promover a música algarvia decorre durante o mês de Março e início de Abril.

O Teatro Municipal de Faro – Teatro das Figuras ciente do seu papel e da sua responsabilidade no contexto do setor cultural e criativo, de Faro e do Algarve pretende dar seguimento ao Ciclo Bandas ao Figuras, com nova edição que começa já amanhã. Este ciclo, que teve a sua génese no contexto pandémico originado pela COVID-19, e que teve alguns objetivos dos quais se destacam dois deles, por um lado serviu para que os projetos musicais se dessem a conhecer ao público e por outro permitiu que houvesse um cachê para os próprios projetos.

Em parceria com a Associação Recreativa e cultural os Músicos (ARCM), vai ser levado a cabo este ciclo nos meses de março e abril, com apresentações ao vivo, na sede da ARCM, dos seguintes artistas:

BANDAS AO FIGURAS – DIA 1

JEAN-CHRISTIAN E O QUATUOR DES RÊVES ENFOUIS (21H30)

O grupo de música folk-clássica “Jean Christian e o Quatuor des rêves enfouis” foi criado a partir da paixão pelo líder, Jean-Christian Houde. Ele nasceu em uma pequena cidade no Quebec e cresceu ouvindo as canções tradicionais da sua região, o que alimentou sua paixão pela música. Ele começou a tocar guitarra e escrever canções aos 16 anos e nunca parou desde então. Ele conheceu Sara Cymbron , João Castro (violinos), Nuno Soares (viola) e Ana Louisa (violoncelo), músicos talentosos no Algarve e assim começou a compor para quarteto de cordas para acompanhar suas canções. Eles imediatamente perceberam que havia uma química musical única entre eles e decidiram formar um grupo.

+

THE MIRANDAS (23H30)

The Mirandas apresentaram o seu primeiro EP “All Those Yesterdays” em 2021. Desde então apresentaram-se em diferentes palcos de norte a sul do país com um rock melancólico e enérgico fortemente influenciado pelo blues. Nos últimos concertos, a banda tem mostrado um pouco do trabalho que estão a preparar para aquele que será o primeiro álbum da banda algarvia.

BANDAS AO FIGURAS – DIA 2

FERNANDO LEAL (21H30)

Fernando Leal , cantor de origem açoriana, tem vindo a desenvolver o seu trabalho no Algarve. Depois da edição do seu primeiro álbum intitulado “Na primeira pessoa” (2018) que mostrou ao mundo as canções que escreveu e compôs entre concertos. No outono de 2022 apresentou o seu segundo álbum “Passageiro” que conta com a participação de vários músicos algarvios.

+

PEACOCKS (23H30)

Peacocks é um projeto iniciado em Janeiro de 2022, pelas mãos de Rui Daniel e João Tiago Neto. O estilo musical encontra-se entre o House/ Electrónica/ Alternativa, onde os dois músicos tocam em modo Live Act teclas e sintetizadores, percussão, baixo eléctrico, programação e vozes. Com o single de estreia “LAST FEATHER“ já lançado, os Algarvios preparam um novo tema que irão lançar brevemente, tema esse que os acompanhará nas sua próximas actuações.

BANDAS AO FIGURAS – DIA 3

RECANTE (21H30)

Recante apresentou-se em 2022. A banda formada por Luís Caracinha e Maria João Jones que parte do cancioneiro tradicional alentejano, em particular do cante, para explorar novas abordagens sonoras. A adição do universo eletrónico ao cante é o grande desafio. Ao vivo conta com a presença de Ruben Salamanca, o baterista Valenciano como qual têm colaborado nos últimos anos.

+

THE ELEPHANT WOMAN (23H30)

Nós somos os The Elephant Woman , uma banda de Loulé, relativamente recente fundada em 2020 a propósito do concurso Música Já, sendo segundos finalistas desta eliminatória. Temos algumas atuações predominantes, nomeadamente o concerto de abertura para a Bárbara Bandeira na Feira da Fatacil 2022, a participação no South Music em 2021 e algumas atuações no Cine-Teatro Louletano e casas de espetáculo dentro do concelho de Faro.

BANDAS AO FIGURAS – DIA 4MARCO MARTINS’ LOW PROFILE + WTDPG (21H30) Low Profile é o novo trabalho de Marco Martins, músico e compositor de Jazz, que nos últimos anos vem investigando sobre as possibilidades de criação musical do baixo eletroacústico. Com uma formação de 5 músicos algarvios (trompete, acordeão, baixo, bateria e voz), este novo quinteto de Martins explora os limites das sonoridades jazzísticas, assim como contribui para a criação de novos conteúdos – aliando tradição e contemporaneidade – neste universo musical. + WTDPG (23H30) Os WTDPG são uma crew de amizade de longa data constituída por vários membros onde 4 deles partilham a paixão pelos palcos e pela música em geral. Em 2015, inspirados pelas próprias vivências diárias, Fulha e Irock decidiram dar os primeiros passos como grupo no hip hop, juntando-se posteriormente o Kabula (produtor, Mc e beatboxer) em 2018 e o B.ifes (produtor, Mc e Dj) em 2020 para complementar e abrilhantar o projeto melhorando também a presença do mesmo em palco. Começaram por lançar os seus primeiros projectos para as ruas de 2018 em diante e em Setembro do ano 2019 deram início à produção do primeiro álbum de originais chamado “Paz & União” que ficou finalizado em Julho de 2021 e foi lançado em Setembro desse mesmo ano. Completamente independentes e sem qualquer tipo de apoios financeiros conseguiram unir num só projeto de originais mais de 20 artistas de Norte a Sul do país em prol da cultura nacional e do movimento hip hop.

BANDAS AO FIGURAS – DIA 5DEAD CLUB (21H30) Dead Club é um ritual, um exorcismo. É uma dança entre duas pessoas e os seus demónios. Este projecto a duo entre Violeta Luz e João Silveira envolve desde vozes sussurradas a gritos de desespero contrastados com uma guitarra suja, drum machines e sintetizadores. Rock enquanto sobrevivência, aquilo que devia sempre ser. Em Dead Club o género é reavivado a electro-choques do synth punk e assume aquele brilho refractado quase glam no balanço e poder antémico, electricidade a conduzir as palavras de Violeta naquele esgar e sensualidade que ícones de ícones como Courtney Love ou Kit Bjelland. + FITA BANDIDO (23H30) Nascidos no fervoroso mundo pré pandémico , os Fita Bandido tocam sem tabús, a alma e o corpo desnudo da vida boémia e insana do mundo que os ouve. Vivendo a essência do puro rock n’ roll, transmitem ao seu público a verdadeira experiência visual e sonora de um espetáculo musicalmente explícito, fruto de um imaginário vivido e contado na primeira pessoa, os Fita Bandido.