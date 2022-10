4.ª edição do Open Studios Faro vai espalhar arte pela cidade e arredores

De 21 a 23 de outubro a cidade de Faro vai partilhar arte nos mais variados locais. É a 4ª edição do Open Studios Faro, uma iniciativa que durante três dias abre as portas de espaços públicos, ateliês e casas de artistas à população. Este ano, o programa rompe a fronteira da cidade e aventura-se por territórios rurais do concelho.

O Open Studios Faro (OSF) está de regresso e promete dar a conhecer o trabalho e espaços de criação de mais de 30 artistas, num circuito cultural que envolve jardins públicos, museus, associações, galerias, alojamentos locais, ateliês e casas particulares, com um programa multidisciplinar paralelo que inclui palestras, workshops, sessões de cinema, drink & paint e oficinas artísticas para toda a família.

Nesta quarta edição o programa do OSF vai também aventurar-se por novos territórios geográficos, ao extravasar as fronteiras da cidade de Faro, alargando o seu âmbito a zonas rurais do concelho, com a inclusão do Atelier:: dentro da caixa, de Fernando Brazão e Sara Gama e a casa do artista plástico Jean-Marie Boomputte, na freguesia de Santa Bárbara de Nexe.

A inauguração do evento acontece dia 21 de outubro, às 17h, com a instalação “PORTAL X001” do artista plástico XANA, no Jardim Manuel Bívar, na baixa de Faro, e culmina a 23 de outubro, com um leilão de arte solidário, no Gimnásio Clube de Faro, com parte das receitas a reverter para a Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL).

Como em edições anteriores, o evento disponibiliza um roteiro de 17 estúdios locais que podem ser visitados, onde artistas abrem as portas dos seus ateliês, estúdios improvisados ou das suas próprias casas, convidando os participantes a conhecer e observar os espaços ou até participar nas suas práticas criativas.

O programa deste ano conta ainda com novas parcerias, como é o caso das sessões de cinema para crianças, com curadoria do Cineclube de Faro e das exposições na galeria da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude, na sede da associação cultural ArQuente e na Galeria Between que, para além de uma exposição coletiva, vai acolher uma conversa sobre “Educação e Arte”. Também o Museu Regional do Algarve fará parte deste circuito, com uma visita guiada ao seu espólio pelos designers e mentores do The Home Project, Álbio Nascimento e Kathi Stertzig, seguida de uma conversa com os participantes em torno do “Design nas Artes e Ofícios e na Herança Cultural”.

Outra novidade são os espaços privados, que se juntam a esta edição, como é o caso dos alojamentos locais Lemon Tree Stay e The Modernist, a abrirem portas à comunidade local, albergando exposições e POP UP studios. As visitas aos estúdios decorrem na sexta-feira, das 10h às 13h, para escolas do concelho, e no sábado e domingo para o público em geral, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Há também a possibilidade de integrar uma visita guiada conduzida pela docente da Universidade do Algarve Ana Isabel Soares, no sábado, a partir das 10h, mediante reserva. À excepção dos workshops, todas as actividades são de entrada livre e podem ser consultadas na página de Facebook do Open Studios Faro. O OSF conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Faro, da Direcção Regional da Cultura do Algarve e da União de Freguesias de Faro.

Mais informações no Facebook ou Instagram do evento.