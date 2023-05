45ª Feira do Livro começa esta quinta-feira na Alameda

A Câmara Municipal de Faro vai organizar de 1 (quinta-feira) a 4 (domingo) de junho a Primavera Literária, um festival que decorrerá no Jardim da Alameda João de Deus e na Biblioteca Municipal de Faro, em colaboração com o Ginásio Clube de Faro, com o apoio institucional da Direção Regional de Cultura do Algarve, e que integra também a 45ª edição da Feira do Livro da Cidade de Faro.

O vasto programa, disponível no sítio do Município e nas redes sociais da Biblioteca Municipal, integra apresentações de livros, debates com autores, hora do conto, workshops de escrita criativa, sessões com escolas, espetáculos musicais e de poesia, sessões de contos para famílias, exposições, booktinder e jogos, entre outros momentos de animação. Todas estas atividades realizam-se nos espaços do Jardim da Alameda – Palco Casa do Sabino e no Bosque das Letras – ou na sala da hora do conto, sala de adultos e Auditório da Biblioteca.

Integrada também na Primavera Literária, a 45ª edição da Feira do Livro da Cidade de Faro vai ter lugar na Alameda João de Deus, estando os pavilhões abertos ao público entre as 10h00 e as 20h00. A Feira do Livro, que teve a sua primeira edição em 1976, sempre marcou um lugar de destaque na programação cultural do município e na promoção do livro e da leitura.

Para além da Feira, o público interessado pode ver em permanência as exposições Momento/Movimento, de Adriano Ayres e upcyclingclothesandminds, uma organização PAS e Amarelarte; Book Tinder pela Associação Sê Mais Sê Melhor, e Um poema em troca de um sorriso, pelo Elos Clube de Faro.