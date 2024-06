As festas dos Santos Populares estão a chegar e Albufeira prepara-se para celebrar a noite de Santo António com um Arraial no Mercado Municipal dos Caliços, no próximo dia 14 de junho, sexta-feira, a partir das 19h00. As Marchas de Paderne e o grupo Ritmos do Sul, também se aliam a esta celebração popular, onde os festejos vão ter muita música, sardinhada e bailarico pela noite dentro

Mas há mais animação, já que no dia seguinte, 15 de Junho, Ferreiras, celebra Santo António a preceito. A partir das 19h00, no Largo de Ferreiras, há seis marchas para animar a noite: Amigos da Pedreira, Armação de Pera, Mexilhoeira, Tunes e JI de Ferreiras. No final, a animação fica por conta dos Sons Latinos. Naturalmente, a boa gastronomia vai também emparelhar com a tradição.

A festa vai repetir-se no dia 22, mas com as Marchas de Lagos, do Museu de São Brás de Alportel (Amendoeiras em Flor), Bordeirense e Marchas Populares de Ervidel, fica a animação a cargo de Marco António. No dia 29, teremos a Marcha da Glória ou Morte Portimonense, de Odiáxere e ainda a Marcha Centro Republicano, Instrução e Recreativo Aljustrense (CRIRA), ficando o resto da noite com o som de Valter Cabrita.

Ainda em Ferreiras, o FC Ferreiras celebra o Santo António, mas no dia 21 junho, aliando à celebração do Santo Casamenteiro a sua Festa do Caracol. A festa vai decorrer no espaço interior do Estádio da Nora entre as 17h00 e as 02h00. O momento será animado com música de baile e realiza-se anualmente para a degustação dos grandes petiscos algarvios, ou seja, o Caracol e a Sardinha.

Também nos dias 15, 22 e 29, a partir das 18h00, pode optar pelas Festas dos Santos Populares dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, a terem lugar no Parque de Estacionamento do Quartel. Sardinha na brasa, muitos balões e manjericos com as quadrinhas da tradição, já estão à espera dos amantes das festas de junho.