A ACTA apresenta peça “À deriva” no Teatro Municipal de Portimão

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão vai ser palco a partir das 21h00 do próximo sábado, 17 de setembro, para o espetáculo “À deriva”, uma coprodução entre a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve e a Companhia de Teatro de Braga (CTB).

Interpretada por Luís Vicente e Rogério Boane, a peça gira em torno de um caso verídico ocorrido no ‘apartheid’, que marcou a África do Sul durante largas décadas até sua extinção oficial, mas que deixou marcas de segregacionismo racial ainda bastante visíveis na sociedade atual.

O enredo, que resulta da versão livre de Alexandre Honrado, a partir do original “The Island” escrito por Athol Fugard, John Kani e Winston Ntshona, desenvolve-se em torno de dois companheiros de infortúnio que partilham a mesma cela; durante o dia realizam trabalho forçado e à noite ensaiam a peça “Antígona”, de Sófocles, para a apresentarem aos outros prisioneiros, pois acreditam existirem paralelismos entre este clássico da dramaturgia mundial e a situação vivida na ilha-prisão para onde foram literalmente jogados.

Segundo os produtores deste trabalho teatral, o argumento tem indicadores de contemporaneidade, designadamente no que respeita a casos de migrantes que, fugindo da miséria, não logram chegar ao esperançoso lado ocidental do Mediterrâneo e acabam capturados e explorados em condições análogas às que o texto fundador expõe.

Mas também se pode associar aos que, nos seus próprios países, são reféns da cobiça e interesses múltiplos, ou ao tráfico humano em geral, que ainda hoje acontece em África com a discreta conivência e múltiplos interesses ocidentais.

Os ingressos relativos ao espetáculo, para maiores de 12 anos, custam 7 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, e na noite do espetáculo, até ao seu início.