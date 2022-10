A FERA Teatro estreia “Pilar” em Faro

“Pilar”, estreia terça-feira dia 04 de outubro às 21h30 em Faro, no Teatro das Figuras. Esta é a 17ª produção da estrutura algarvia A Fera Teatro. Este espetáculo insere-se nas comemorações do Centenário do nascimento de José Saramago.

“Pilar”, é um espetáculo de teatro que se debruça sobre a relação de José e Pilar. A Pilar sua mulher, sua companheira, sua amante, sua musa, sua tradutora, seu sonho, a quem dedicou todas as suas obras desde que a conheceu. José Saramago disse que ter conhecido a Pilar foi o grande acontecimento da sua vida.

O espetáculo tem a criação artística de Rui Afonso e Tânia Silva e é uma coprodução entre A FERA Teatro e o Teatro das Figuras. A dramaturgia e interpretação é da atriz Tânia Silva, a música e interpretação de Rui Afonso, o texto é de Joana Guita e Tânia Silva, os figurinos de Filipe Correia e a criação de conteúdos dos vídeos de cena é de Ana Brandão.

Este é um espetáculo para o público em geral, maiores de 6 anos. Os bilhetes têm o custo de 5 euros.

“Pilar” é a 17ª produção de A FERA Teatro, com sede em Faro, fundada em novembro de 2016 por vários artistas farenses. A FERA tem como visão a cultura e o desenvolvimento do potencial humano e desenvolve projetos em diversas áreas artísticas como o teatro, a música, a dança, a multimédia e as artes plásticas.

FICHA ARTÍSTICA, TÉCNICA E DE PRODUÇÃO

Criação Artística || Rui Afonso e Tânia Silva

Texto || Joana Guita e Tânia Silva

Dramaturgia e Interpretação || Tânia Silva

Música e Interpretação || Rui Afonso

Criação Conteúdos Vídeo de Cena || Ana Brandão

Figurinos || Filipe Correia

Voz Off || Pedro Monteiro

Design Gráfico || Ana Brandão

Operação de Luz || Jorge Pereira

Operação de Som || José Val

Gravação de Voz Off || Igor Martins

Classificação Etária || M>12

Coprodução || A FERA Teatro e Teatro das Figuras

Apoios || Direção Regional de Cultura do Algarve e Município de Faro

Parceiro de Comunicação || RUA FM

Agradecimentos || Francisca Brandão, Luana Black, João Guimarães, Marina Simões e Rita Neves