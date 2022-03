A RUAfm e a AAUAlg dão palco a artistas da região

Esta oportunidade surge através do concurso Palco RUA, destinado a artistas a solo, bandas ou grupos musicais. Os concertos acontecem durante a SA 2022, em local a definir, em Faro. As inscrições estão abertas até dia 08 de abril de 2022.

A 35ª Semana Académica do Algarve 2022, volta após 2 anos de paragem, com muitas novidades, das quais o Palco RUA faz parte.

A Rádio Universitária do Algarve (RUAfm) e a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), com o apoio da Câmara Municipal de Faro, dão a oportunidade de subir ao palco, a solo ou com banda.

Além do concerto, os vencedores têm direito a uma entrevista de antecipação do evento, difundida pela RUAfm, e um bilhete diário para a SA 2022, por cada elemento.

O Palco RUA é uma rubrica que já faz parte da programação da rádio há vários anos. Em parceria com a AAUAlg, ganha agora proporções físicas, mantendo o seu objetivo inicial – dar a conhecer artistas à região algarvia.

As inscrições para o concurso estão abertas até dia 08 de abril de 2022 e são destinadas a músicos a solo e bandas ou grupos musicais que residam no Algarve.

Os concertos acontecem durante a SA 2022 (de 28 de abril a 07 de maio de 2022 ), em local a anunciar.

Os interessados devem ceder nome, contatos e um vídeo que demonstre as suas capacidades enquanto artista/banda. A inscrição pode ser feita através do seguinte formulário: https://forms.gle/3MPFArjNfc7hakdEA