“Acts of Cod”: A História do Bacalhau chega a Faro a 8 e 9 de junho

O Teatro Lethes, em Faro recebe, a 8 e 9 de Junho, a peça de teatro-dança “Acts of Cod” da Esquiva – Companhia de Dança, que conta a história do bacalhau desde a perspectiva do pescador e da sociedade até à visão do próprio peixe. Com Direcção Artística e encenação de Tommy Luther, “Acts of Cod” é uma peça multidisciplinar que cruza o teatro, a dança, o mimo, as marionetas, o vídeo e a música para explorar o impacto histórico, cultural e ambiental da pesca e do consumo do bacalhau no mundo.

Uma viagem entre o sonho e a realidade leva o espectador a percorrer o alto mar e as profundezas dos oceanos, para perceber a importância que a pesca do bacalhau tem na actividade económica e na tradição alimentar portuguesa, na história da pesca e da indústria e nas ameaças causadas pelos excessos de poluição e consumo, com impacto na preservação da espécie.

“Se o futuro do bacalhau é incerto, será justo dizer que o nosso futuro e o da sociedade também. “Acts of Cod” é um desafio à reflexão sobre o paralelismo da nossa história com a do bacalhau, à necessidade de preservarmos ecossistemas e de respeitarmos espécies, sem a saga desenfreada do consumo massificado”, destaca Tommy Luther.

Com duração de aproximadamente 60 minutos, “Acts of Cod” é uma peça interpretada por Alexandre Sá, Dóris Marcos, Inês Queirós e Sara Santervás que conta com assistência de direcção artística, coreografia e produção de Mariana Amorim, composição e interpretação musical de Domingos Alves, cenografia e marionetas de Hugo Ribeiro, videografia de Clara Rêgo e desenho de luz de Luís Ternus e Diogo Barbedo.