“Albufeira Sounds” marca o arranque do verão em Albufeira

A abertura da época estival volta a ser marcada pelo “Albufeira Sounds”. Nos dias 7, 8 e 9 de junho, das 17h00 às 01h00, todos os caminhos vão dar à Praça e Praia dos Pescadores para o maior festival de música eletrónica da região. Regard, autor dos hits mundiais “Ride it”, “Hallucination” e ”Secrets”, Mark Ursa, Yves Larock, Diego Miranda e Tom Enzy, conhecido pelo single “Get Up”, que marcou o verão de 2014; são alguns dos nomes que fazem parte do cartaz da segunda edição do evento. José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, assegura que “este já é um momento chave da programação anual de eventos do concelho com impacto no Turismo e no desenvolvimento económico local”. A entrada é livre.

O maior sunset do país acontece de 7 a 9 de junho na Praça e Praia dos Pescadores. Ao longo de três dias, das 17h00 às 01h00, uma das mais conhecidas praias de Albufeira, vai ser palco para diversos DJ’s nacionais e internacionais e para pista de dança dos milhares de fãs da house music.

O ‘Albufeira Sounds’ arranca no dia 7 de junho, sexta-feira, com Mark Ursa e Yves Larock como cabeças de cartaz. Depois do sucesso do ano passado, os dois DJ’s voltam a fazer parte do cartaz desta 2.ª edição do evento e garantem uma setlist imperdível. No mesmo dia atuam os albufeirenses Henrique Pontes, Gonzalez e Alex Morais.

No segundo dia, a 8 de junho, a animação e boa música ficam a cargo de Diego Miranda. Um dos mais relevantes DJ’s portugueses e com uma notável carreira mundial promete uma noite de muita dança, com bom groove e recheada de músicas bem conhecidas do público. O alinhamento do dia conta, igualmente, com nomes como Silicone Soul, Jean Marie, Massivedrum e Charlie Spot.

O grande festival da música eletrónica termina, a 9 de junho, ao som de Regard. O músico candidato ao título de “Dance Song of the Year”, pela iHeartRadio Music Awards, em 2022, sobe pela primeira vez ao palco da Praia dos Pescadores. “You”, “Ride it”, “Hallucination” e “Secrets” são alguns dos seus maiores êxitos e que fazem parte do repertório do DJ de 30 anos. O contemporâneo artista da Albânia apresenta-se depois de Jay Martin, Zé Black, China e Tom Enzy.

José Carlos Rolo revela que “este já é um momento chave da programação anual de eventos do concelho”. O presidente da Câmara Municipal de Albufeira afirma que “a iniciativa é uma ótima forma de impulsionar o turismo e o desenvolvimento económico local, especialmente no arranque da nova temporada de Verão”. O autarca salientou, também, que “este é um festival que dá destaque aos artistas locais e aos talentos “cá da terra” como é o caso de Henrique Pontes, Gonzalez, Alex Morais, Jay Martin, China e Zé Black, todos artistas que fazem parte do alinhamento desta ‘festa’”.

Cristiano Cabrita, vice-presidente e vereador responsável pelo evento, defende que o “Albufeira Sounds é mais uma aposta do Executivo para o fortalecimento do Turismo e para o desenvolvimento da marca ‘Albufeira’”. “Criar um momento animado, jovem, dinâmico e a pensar nas milhares de pessoas que nos visitam durante o fim-de-semana prolongado (de 7 a 10 de junho) tem um impacto bastante positivo para a economia local. Esta grande festa, com mais de 20 horas de música seguidas, não só enriquece a oferta cultural do concelho, bem como reforça a sua posição enquanto destino turístico de destaque e de qualidade.”

Recorde-se que, à semelhança do ano passado, o evento é de entrada livre e organizado pelo Município de Albufeira, em parceira com o hotel W Algarve, a marca portuguesa de gin Black Pig e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.