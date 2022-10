Algarve + Sustentável promove atividades e animação para o público em geral e famílias

Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf sustentável são as atividades que pode praticar, a partir das 9h da manhã, no sábado, 22 de outubro, no âmbito do Algarve + Sustentável.

O objetivo destas ações é a sensibilização para as boas práticas, a partilha de conhecimento e o contacto com empresas que praticam estas atividades de forma sustentável. Através destes momentos, dinamizados pela Rota Vicentina, Via Nativa e Future Eco Surf, os participantes poderão conhecer e assimilar um pouco da identidade da região.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, no site do evento, porque todas as atividades têm limite de participantes.

Já ao final do dia, a animação faz-se ao ar livre, junto ao Mercado Municipal de Aljezur, com entrada gratuita. Às 17h sobe ao palco a peça “Muito ajuda o que não atrapalha” apresentada pela companhia de teatro Baal 17 e às 19h, será tempo de música, interpretada por Mateus Verde na sua peça “Sons do Chão”. Este será o último dia do maior evento de Turismo de Natureza do Algarve que, desde 2021, reúne a Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, numa conjugação de esforços pela divulgação e promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento, para a implementação de padrões internacionais de turismo sustentável.

Informações e inscrições em www.algarvemaisustentavel.pt