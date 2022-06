António Zambujo no Dia do Município de Castro Marim

Um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo, Antonio Zambujo vai estar no palco do Revelim de St. António no Dia do Município de Castro Marim, 24 de junho, pelas 22h00.

Neste que é um dia dedicado ao Município de Castro Marim, a autarquia empenha-se em apresentar todos os anos um rico e diversificado programa cultural, numa homenagem a Castro Marim, às suas gentes e à sua história.

A véspera do feriado, 23 de junho, volta a acolher o tradicional Arraial de São João, na Praça 1º de Maio. A partir das 20h00, a sardinhada começa a festa, mas o momento alto destina-se à entrega dos prémios do XXI Concurso de Mastros, uma das tradições de maior apreço dos castromarinenses que conta com o trabalho e a dedicação das várias associações locais e clubes locais.

O dia do Município, dia 24 de junho, começa pelas 9h00, com o Hastear da Bandeira e a Arruada da Banda Musical Castromarinense. Segue-se uma missa na Igreja Matriz de N. Sra. dos Mártires.

A sessão solene tem lugar na Biblioteca Municipal de Castro Marim, pelas 11h00, e traz de volta ao debate um problema estrutural que há 3 anos marcava a agenda política no Algarve – a gestão de recursos hídricos. Com esta permanente preocupação, o Município de Castro Marim tem trabalhado em várias frentes, objetivando a otimização da eficiência hídrica do território. Entre as principais medidas destacam-se a implementação das Zonas de Medição e Controlo (ZMC’s) no concelho, investimento realizado pelo Fundo Ambiental e em estreita colaboração com a APA, o desenvolvimento de um programa de engenharia financeira também com a APA, a Águas do Algarve e os campos de golfe Quinta do Vale e Castro Marim Golf, para que até ao final do ano se consigam regar os campos através da água tratada da ETAR de VRSA. Com a Barragem de Odeleite com uma cota baixíssima e a colocar em causa investimentos estruturais pensados para a fruição deste plano de água, este é um tema que não pode deixar a agenda política de Castro Marim, mas tão pouco a do Algarve. Grandes investimentos no território, como o empreendimento da Verdelago, sofreram alterações estruturais e conceptuais, para respeitar esta preocupação hídrica. Também em termos educativos se tem realizado um investimento num programa de atividades extracurriculares assente no tema da ÁGUA, apresentando-se, inclusive, neste dia, um livro infantojuvenil sobre a temática.

As celebrações continuam à noite, mas já no palco do Revelim de St. António. O duo André Ramos e Emanuel Marçal vai abrir, pelas 21h00, o grande concerto de António Zambujo, que se estreia nos palcos de Castro Marim com o seu último álbum “António Zambujo Voz e Violão”, inspirado num dos discos da sua vida “João Voz e Violão”, álbum de João Gilberto editado em 1999.