Apresentação da 1.ª Bienal Cultura e Educação em Faro

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlgarve) e o Plano Nacional das Artes (PNA), em colaboração com a ACTA/Teatro Lethes, apresentam, no dia 20 de junho de 2022, pelas 16h45, no Teatro Lethes, em Faro, a primeira Bienal Cultura e Educação 2023 – RETROVISOR: Uma História do Futuro.

A Bienal, que terá lugar de 1 de março e 30 de junho de 2023, é um evento, de cariz nacional, que pretende refletir e disseminar o lugar das expressões e das linguagens artísticas na educação, formal e não formal, através de uma programação cultural integrada e diversa que incluirá exposições, performances, atividades formativas e de debate, em torno das áreas artísticas e criativas da dança, teatro, música, cinema, circo, literatura, património e arquitetura.

A DRCAlgarve e o PNA esperam contar com a participação e contributos dos agentes culturais da região, elementos ativos na cocriação deste projeto, para a elaboração de um retrato diversificado e justo do que melhor se fez e faz no país.

Já estão disponíveis, para visualização online, os vídeos do 1º e 2º encontros de apresentação de projetos à Bienal, através do canal YouTube.

A participação na iniciativa é gratuita, mas todos os interessados devem inscrever-se, até ao dia 17 de junho 2022, pelo formulário.