ArQuente leva o céu até Querença

‘Leva-me ao Céu’ é o nome do espetáculo/site specific que a ArQuente – Associação Cultural vai apresentar em Querença, no dia 10 de junho, às 20h00.

A performance, dirigida pela coreógrafa Carolina Cantinho, tem a particularidade de ser antecedida por uma residência artística, que começa no dia 3 de junho, envolvendo a comunidade local.

Durante quatro dias, cerca de dez pessoas, podem participar na oficina criativa, que culmina numa apresentação pública, ao ar livre, no Largo da Igreja, na pacata aldeia do interior do concelho de Loulé. Aberta a pessoas de diferentes idades e formações, a oficina não exige nenhuma aptidão específica ou experiência em dança. Os participantes apenas têm de ter vontade de mover-se, expressar-se criativamente, aprender coisas novas e conectar-se com outras pessoas.

A inscrição na oficina é gratuita, assim como assistir ao espetáculo.

“Em conjunto iremos refletir sobre o céu de cada um e imaginar outras narrativas para os lugares que habitamos diariamente, criando movimento e pensamento através do uso do espaço envolvente, do corpo e das diferentes dinâmicas e relações, num lugar a céu aberto”, explica Carolina Cantinho, que em 2022 foi convidada pela ArQuente a dirigir esta criação, cuja estreia aconteceu na Açoteia do Teatro das Figuras (co-produtor), aquando da primeira edição do motus – Festival Internacional de Performance Arte de Faro.

‘Leva-me ao Céu’ chega agora a Querença através do apoio do Município de Loulé e será apresentado no âmbito do programa Geopalcos – Arte.Ciência.Natureza, uma ação do aspirante Geoparque Algarvensis (candidato a património mundial da UNESCO).

A ArQuente conta ainda com o apoio da CAMADA – Centro Coreográfico e dos parceiros de comunicação Sul Informação e RUA FM.