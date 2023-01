Arrancam as inscrições para a 11ª Edição do concurso literário «A Ética na Vida e no Desporto»

O IPDJ promove mais uma edição do Concurso Literário «A Ética na Vida e no Desporto», através do Plano Nacional de Ética no Desporto.

O Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto”, tem como objetivo estimular a produção de trabalhos escritos, subordinados ao tema da ética no desporto, por parte dos estudantes do ensino secundário e do ensino profissional, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, centros educativos e estabelecimentos prisionais localizados em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, premiando aqueles que apresentem melhor qualidade literária.

Este concurso realiza-se em duas fases: regional e nacional, sendo apurados vencedores em ambas as fases, pelos júris da fase regional e fase nacional do concurso. Passam à fase nacional até seis textos por região, de acordo com decisão dos júris respetivos. Aos textos distinguidos em cada fase, são atribuídos os prémios que constam no Regulamento do concurso, que pode ser consultado aqui.

O prazo de submissão de candidaturas à fase regional do concurso decorrerá de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023.

O Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto” é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., através do Plano Nacional de Ética no Desporto, em parceria com o Jornal Desportivo A Bola, a Direção Geral da Educação/Desporto Escolar, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a Fundação do Desporto, o Panathlon Clube de Lisboa, a Direção Regional de Desporto dos Açores e a Direção Regional do Desporto da Madeira.

Para outros esclarecimentos, poderá contactar a Direção Regional do Algarve do IPDJ, através do 289 891 820 ou pelo e–mail faro@ipdj.pt.