ASMAL apresenta Mente Inquieta, pelo Teatro do Sótão

A Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL) e o LAMA Teatro apresentam o espetáculo Mente Inquieta, pelo Teatro do Sótão – grupo inclusivo da ASMAL, nos próximos dias 01 e 02 de Abril, às 21h00, na Black Box do LAMA, em Faro.

Mente Inquieta é uma criação coletiva, encenada por João de Brito, que surgiu através da oficina de teatro dinamizada no âmbito do projeto MentalizArte – cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P.

Nesta viagem embalada pela música de Albinoni entrecortada com a festividade de um momento espontâneo, ou os acordes de uma viola, fala-se sobre a amizade, saúde mental, vulcões, pintura, hip-hop e objetos especiais que nos marcam. Este espectáculo é uma fusão de momentos escolhidos pelos atores e é sobre a vontade e a urgência que têm em partilhá-los com o mundo.

O trabalho desenvolvido pelo Teatro do Sótão – grupo inclusivo da ASMAL tem como objetivos a reabilitação psicossocial dos seus intervenientes, através da vivência de experiências estéticas, de processos criativos e artísticos. Pretende contribuir para a desmistificação do estigma associado à doença mental, reconhecendo e valorizando as capacidades pessoais e artísticas dos intérpretes.

RESERVAS

blackbox@lamateatro.com

932 787 339

ENTRADAS

6€ | Adultos

4€ | 3 – 12 anos