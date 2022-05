Auditório Municipal de Albufeira acolhe concerto da banda “Os Naira”

Os Naira voltam a surpreender os albufeirenses, desta vez com uma atuação aberta ao público, a decorrer dia 26 de maio, às 21h30 no Auditório Municipal. O concerto tem um custo de 5 euros e os bilhetes podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Bailote durante os dias úteis das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, ou no próprio dia do evento no Auditório Municipal, das 19h30 às 21h15.

Depois de dois anos pandémicos com algumas limitações, os Naira apresentam-se, em Albufeira, num espetáculo que promete fortes emoções. A banda é composta, atualmente, por 4 elementos e é um projeto musical nascido em Albufeira, criado inicialmente por 3 amigos, unidos pela música e pelo estilo musical genuína e fiel à sua língua materna.

A banda apresenta-se no Auditório Municipal de Albufeira, dia 26 de maio, às 21h30. Com um reportório repleto de sucessos, “Os Naiara” animarão os presentes com temas como “Eu Estou Aqui”, “Miúda de Albufeira”, “Meu Amor És Tu”, entre muitas outras músicas.

Pode obter o seu bilhete no dia do concerto no Auditório Municipal das 19h30 às 21h15 ou na Galeria João Bailote, durante os dias úteis, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00. O concerto tem um custo de 5 euros e destina-se a maiores de 6 anos.

Um concerto imperdível para todos os que apreciem boa música e que queiram conhecer os artistas locais.

Para mais informações deve contactar o 289 599 645/ 289 246 948, ou consultar o portal do município em www.cm-albufeira.pt e as redes sociais da autarquia.