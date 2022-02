Auditório Municipal de Olhão reabre com dezenas de atividades

Março, abril e maio vão ser três meses repletos de atividades em Olhão, num retomar de iniciativas culturais e de juventude para todos os gostos. O Município organizou dezenas de eventos que começam já no dia 5 de março, prolongando-se até 31 de maio e tendo como palco principal o Auditório Municipal de Olhão (AMO).

Na grande sala de espetáculos olhanense, em março vão realizar-se atividades tão diversas como o I Encontro de Associações de Olhão (5 de março), sessões de fado ao final das tardes de domingo (em março, nos dias 6, 13, 20 e 27); a iniciativa “Por Mais Oceano”, com Joana Schenker; ou o espetáculo “Palco Aberto – Olhão tem Talento” (11 de março), numa constante valorização dos artistas locais.

Ainda no mês que se avizinha, o AMO recebe o Parlamento dos Jovens, a 14 de março, as celebrações do seu 13º aniversário no dia 19, quando, entre outras iniciativas previstas, subirão ao palco os talentos de Olhão que participaram no programa “The Voice Portugal”: Mariana Barnabé, Sara Badalo e Fernando Leal, que serão acompanhados pelo músico Domingos Caetano e sua banda. Só Inês Graça, por razões de agenda, não poderá atuar nesse dia, estando já garantida a sua atuação no AMO durante o mês de abril.

A finalizar o mês, haverá ainda oportunidade para celebrar o Dia Mundial do teatro, a 27 de março, com a apresentação da peça “O Testamento da Velha”, produzida pela Casa da Juventude de Olhão.

Abril começa, logo no seu primeiro dia, com a segunda sessão do “Palco Aberto – Olhão tem Talento”, prossegue com as sessões de fado ao final das tardes de domingo e com o Ciclo de Cinema “Liberdade(s)”. Também o 25 de Abril será celebrado com um concerto, entre outras iniciativas. Maio é mês de Mostra-te (Mostra da Juventude de Olhão) que, este ano, também promove várias atividades no AMO. Oportunamente serão divulgados estes e outros eventos previstos para os meses de abril e maio.