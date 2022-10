AÚltimaGota_Algarve em exposição na Biblioteca Municipal de Castro Marim

Em articulação com a estratégia educativa implementada com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), que contam este ano, pela primeira vez, com a atividade de Arte, Ciência e Ambiente, o município de Castro Marim tem conduzido uma ampla campanha de sensibilização e edução ambiental, onde se enquadra a nova exposição da Biblioteca Municipal de Castro Marim – #AÚltimaGota_Algarve, uma organização da Associação Almargem.

Enquadradas no mesmo eixo de ação municipal, as iniciativas que assinalaram o Dia Nacional da Água, uma peça de teatro infantil e o espetáculo AGUARTE, apresentado no passado dia 8 de outubro, bem como toda a linha orientadora do programa das Férias Ativas de Verão. “Tema tão atual, quanto antigo, a falta de água e consequência extrema da seca tem ocupado o topo das preocupações políticas e sociais. As estratégias de contenção e contingência são essenciais, no entanto a derradeira diferença constrói-se nas camadas mais jovens”, sublinhou a vice-presidente do Município de Castro Marim, Filomena Sintra.

Esta nova exposição, #AÚltimaGota_Algarve, pretende, acima de tudo, fazer refletir e conduzir a mudanças de atitudes e comportamentos na gestão da água, recurso precioso e escasso, contribuindo para uma sociedade civil mais informada e ativa. Resulta do material produzido no âmbito da candidatura apoiada pelo Fundo Ambiental que integra o programa “ENEA 2022 – Produção e consumo sustentáveis” e visa dar a conhecer a utilização da água em diferentes setores, desde o doméstico, agrícola, turístico, bem como proporcionar uma experiência “única, imersiva e interativa com informação sobre o consumo de água no mundo, em Portugal e no Algarve”, realça a organização.

Poderá visitar #AÚltimaGota_Algarve de segunda a sexta, das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.