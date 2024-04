Bandas ao Figuras tem inscrições abertas até 15 de abril

De 9 a 11 de maio, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro, torna-se o cenário de 6 concertos únicos de projetos musicais emergentes, no âmbito do ciclo Bandas ao Figuras, uma organização do Teatro das Figuras.

Com inscrições abertas até dia 15 de abril, o Bandas ao Figuras consiste num programa de concertos realizados numa parceria entre o Teatro das Figuras,a ARCM e a RUA FM, de projetos de música original de Faro e do Algarve.

A iniciativa tem como objetivo apresentar concertos musicais, que cumprem três funções: dar visibilidade aos projetos envolvidos; permitir alguma sustentação financeira desses próprios projetos; proporcionar uma sala e equipamento técnico adequado para que os projetos musicais selecionados se possam apresentar.

Ao longo das últimas 3 edições já foram apoiados mais de 30 projetos musicais.

Este evento tem o apoio da RUA FM, que também fará parte do júri.

O formulário de candidatura está disponível até ao dia 15 aqui.

Toda a informação sobre o projeto e os princípios de participação pode ser consultada em www.teatrodasfiguras.pt