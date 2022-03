Biblioteca Municipal de Portimão assinala Dia Internacional do Livro Infantil com a narração de contos para os mais pequenos

Para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes promove a 2 de abril dois momentos com o animador sociocultural Bruno Batista, numa primeira sessão agendada para as 16h00 e destinada ao público mais pequeno, enquanto após as 21h00 os destinatários serão as crianças a partir dos 6 anos, seus pais e encarregados de educação.

Na divertida e surpreendente sessão da tarde, Bruno Batista falará sobre a “Mala do Contador”, que é misteriosa e mágica e da qual saem palavras, histórias, objetos especiais e muitas surpresas. Para a noite de todas as histórias, a magia dominará as atenções com contos voando pela sala, povoando a imaginação dos ouvintes e habitando os corações dos presentes, num serão que pretende encantar toda a família.

Nascido no Algarve há 42 anos, Bruno Batista é licenciado em Animação Cultural e Educação Comunitária, dividindo o seu trabalho entre a representação, a narração de histórias, a mediação do livro e a formação. Como contador de histórias, tem mais de mil sessões realizadas, participando em festivais, feiras do livro, escolas, bibliotecas, semanas da leitura, etc.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil, que assinala o nascimento do popular escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, durante a semana de 4 a 8 de abril, a Biblioteca Municipal de Portimão irá disponibilizar somente livros infantis e juvenis na Cabine de Leitura, uma cabine telefónica convertida em minibiblioteca, a funcionar no Largo Dom João II, em pleno centro da cidade.