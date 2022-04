Biblioteca Municipal de Silves recebe a apresentação do livro “Crónicas ao correr do Tempo”

A Biblioteca Municipal de Silves vai receber no dia 9 de abril, pelas 16h30, a apresentação do livro “Crónicas ao correr do tempo”, de João Miguel Cunha.

João Miguel Cunha é músico, natural do Porto – Formado em Violino, Composição e Viola-d’arco pelos Conservatórios do Porto e Nacional de Lisboa, iniciou a sua atividade como violetista na Orquestra Sinfónica do Porto. Depois, a música levou-o a variadas paragens. Como músico e professor, passou a viver na Ilha da Madeira. Seguiram-se Lagos, no Algarve, Dénia, em Espanha à borda do Mediterrâneo, Faro, Freiburg no sul da Alemanha e finalmente Portimão.

Desde jovem tem vindo a escrever impressões, crónicas e pequenas histórias. Se este não é um livro autobiográfico, contém, no entanto, muito de vivências ao correr de uma longa vida cheia de experiências pessoais, muito enriquecidas pelos contatos com diferentes gentes, diferentes mentalidades e diferentes conceitos de vida.

Agora, na serenidade da aposentadoria, João Miguel Cunha selecionou uma série de textos, escritos ao correr do tempo em diferentes locais.