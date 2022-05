Bienal Artes & Ofícios | Novo Design – Dias Abertos no Algarve 29 de abril a 1 de maio

No âmbito da Bienal Artes & Ofícios | Novo Design realizam-se, de 29 de abril a 1 de maio, os Dias Abertos no Algarve. Com esta atividade pretende-se oferecer a todos a oportunidade de experimentar, in loco, as técnicas ancestrais e as novas criações dos artesãos e dos fazedores espalhados pelo Algarve.

São 12 actividades espalhadas pela região, todas com a obrigatoriedade dos participantes se deslocarem aos espaços de trabalho dos artesãos e de meterem as mãos-na-massa com a sua ajuda e acompanhamento procurando, por esta via, aproximar o público do território, do património imaterial e da criação contemporânea nele inspirada, mas, também, incentivar o encontro entre gerações, diferentes comunidades e realidades tendencialmente afastadas.

Os Dias Abertos, que decorrem em quatro fins-de-semana entre abril e junho, de norte a sul do país, pretendem contribuir para o conhecimento e para a valorização das Artes & Ofícios e do SaberFazer em Portugal. Colocando os artesãos e os fazedores como protagonistas, os Dias Abertos abrem as oficinas de trabalho a todos os interessados, procurando afirmar o território nacional como um importante destino turístico no campo das Artes & Ofícios e do Novo Design. Recorde-se, a este propósito que, de acordo com o Eurobarómetro de 2017, 85% dos portugueses não tinha visitado, nos últimos 12 meses, uma oficina de trabalhos tradicionais vs os 45% de portugueses que se deslocaram para conhecerem monumentos ou locais históricos, evidenciando assim o potencial turístico por explorar neste campo.

Os Dias Abertos são uma iniciativa da Spira – revitalização patrimonial, e contam com a colaboração da Passa Ao Futuro e com o apoio da DRCAlg na divulgação. Esta atividade inscreve-se no âmbito da Bienal Artes & Ofícios | Novo Design que tem, em setembro de 2022, a sua 1ª edição, sob o mote Manualidades, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade. Os Dias Abertos têm o selo Temporada Portugal França 2022 e o apoio das Direcções Regionais de Cultura do Algarve e do Centro, bem como das Entidades Regionais de Turismo do Algarve, do Alentejo e do Centro.