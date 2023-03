Câmara de Faro aprova financiamento à companhia de teatro ACTA

Verba de 65 mil euros visa apoiar programação do Teatro Lethes no âmbito da RTCP

A Câmara Municipal de Faro (CMF) aprovou a concessão de um apoio financeiro, no valor de 65.000,00€ (sessenta e cinco mil euros), à ACTA — A Companhia de Teatro do Algarve para reforço do financiamento à programação do Teatro Lethes. A aprovação deste subsídio ocorreu na reunião do passado dia 27 de março.

A necessidade deste apoio decorre do facto de o Teatro Lethes integrar a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) e, nessa sequência, ter sido apresentada candidatura ao programa de apoio à programação dos teatros e cineteatros da DGArtes para o período de 2022 a 2025. A companhia de teatro algarvia obteve um financiamento anual no valor de 50.000€ (cinquenta mil euros), verba que a autarquia deverá complementar, de acordo com o compromisso assumido no âmbito dessa candidatura.

A Companhia de Teatro do Algarve é, também, a responsável pela gestão e programação do Teatro Lethes, em regime de Contrato de Comodato celebrado em 5 de outubro de 2012, tendo, ainda, sido efetivado, no passado mês de janeiro, um Acordo de Cooperação para o desenvolvimento cultural entre o Município de Faro e a companhia teatral.

“Todos estes apoios nos permitem salientar a importância desta companhia, nomeadamente no que toca à promoção da cidadania e do teatro, destacando que as experiências artísticas são fatores fundamentais para a formação”, explica Rogério Bacalhau, Presidente da CMF, que reforça o papel desempenhado por esta instituição enquanto “agente promotor do desenvolvimento educativo e cultural do concelho, bem como do bem-estar da sua população, através da implementação de ações e estratégias que aliem a criatividade, o empreendedorismo social e cultural, o multiculturalismo, a não-violência e a proximidade do município aos seus cidadãos”, ideias que estão presentes na Carta Educativa do concelho e serviram de base para sustentar e justificar estas propostas.

Recordamos que, este ano, a companhia de teatro ficou de fora do financiamento do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes (DGArtes) e que, nessa altura, a autarquia, através do seu Presidente, afirmou que “tudo faria para continuar a apoiar a ACTA, de modo a poder garantir-se a abertura do Teatro Lethes, sede da companhia e membro da Rota Europeia de Teatros Históricos”.

Assim, destacando a importância do trabalho da ACTA “como uma das principais instituições culturais do Algarve”, e mais “um fator de atratividade do território”, segundo o edil farense, a autarquia assume, agora, este apoio financeiro, que permitirá a realização de inúmeras iniciativas.