O Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres abre ao público no dia 13 de novembro, a partir das 14h00.

No rés-do-chão, a exposição permanente pretende levar o visitante a refletir sobre o valor singular deste território, desde a Antiguidade até aos nossos dias, e de como este se relaciona com a Expansão Portuguesa e a figura do Infante D. Henrique, proporcionando aos visitantes uma experiência interativa sobre a relevância de Sagres para a história da humanidade.

No primeiro andar, destinado a exposições temporárias, vai ser inaugurada a exposição de Manuel Baptista “Territórios Invisíveis”. Este espaço pretende proporcionar aos visitantes novas perspectivas e olhares, quer através de um conteúdo mais histórico, quer através de um olhar contemporâneo, fomentando uma atitude de descoberta e de questionamento.

Nos últimos anos, a Direção Regional de Cultura do Algarve tem realizado várias intervenções na Fortaleza de Sagres, no âmbito do Projeto de Requalificação e Valorização do Promontório de Sagres, com o apoio financeiro do Turismo de Portugal e de fundos europeus, através de candidaturas submetidas e aprovadas pela CCDR Algarve.

O reconhecimento do Promontório de Sagres como Marca do Património Europeu, em 2015, deu um novo destaque ao monumento, reconhecendo o seu valor europeu simbólico e o papel que teve na história comum europeia e na construção da União Europeia, assim como nos valores e direitos humanos que sustentam o processo de integração europeia.