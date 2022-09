CIAC leva conferência e exposição sobre o Film-Noir à Biblioteca da UAlg

A conferência «Sombras do Film-Noir» terá lugar no próximo dia 4 de Outubro, às 10h00, na Sala de Conferências da Biblioteca da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas, em Faro.

A conferência terá como oradores Ana Carvalho, João Carvalho, Jorge Carrega, Marcelo Ribaric, todos do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC/UAlg) e a participação especial de Jeffrey Childs (Universidade Aberta), organizador do livro “Espelhos do Film-noir”.

Para o mesmo dia, mas às 12h00, na entrada da Biblioteca, está marcada a inauguração da exposição «Crime e Pesadelo – o Film-Noir no cinema de Hollywood (1941-1957)», com curadoria de Jorge Carrega.

«Mais do que um género cinematográfico, o Film-Noir revela-se, desde a década de 1940, um estilo, através do qual inúmeros cineastas traduziram a sua visão pessimista da sociedade», explicam os organizadores.