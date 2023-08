Ciclo de Cinema “Libertar a Memória” prossegue na Fortaleza de Sagres

A Fortaleza de Sagres apresenta, no próximo sábado, dia 26 de agosto, às 17h30, mais uma sessão do ciclo de cinema “Libertar a Memória”, promovido pelo Cineclube de Faro.

“I Am Not Your Negro” do realizador haitiano Raoul Peck, escrito por James Baldwin e narrado por Samuel L. Jackson, é a escolha do curador, Suzano Costa, para esta sessão que assinala o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e da Sua Abolição (23 de agosto).

O documentário foi realizado a partir do livro inacabado “Remember This House”, do escritor James Baldwin (1924 – 1987), e retrata os conflitos raciais nos Estados Unidos da América, a partir do assassinato de três dos principais líderes negros da história: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King.

Suzano Costa é investigador do Observatório Político. Licenciado, Mestre e Doutor em Ciência Política, na especialidade em Teoria e Análise Política, pela Universidade Nova de Lisboa, obteve, ainda, uma pós-graduação em Política Comparada pelo ICS-UL e em Eleições e Sistemas Eleitorais pelo IHC-FMS. Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tendo sido distinguido com o Prémio “Mérito & Excelência” (UNL), o Prémio “Fórum D&C” (IMVF) e o Prémio “2D’s” (IDD). Exerceu funções no Secretariado-Executivo da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, foi fundador da Tertúlia Crioula e dinamizador de várias iniciativas cívicas, académicas e comunitárias.

O ciclo “Libertar a Memória” aborda questões como (des)colonização, escravatura, segregação social, lugares e identidades, numa pluralidade de perspetivas e visões. Os curadores convidados, embora com percursos pessoais e profissionais diversos, têm em comum a proveniência direta ou familiar de territórios afetados pela colonização e estão ligados entre si pelo estudo, pensamento, cultura e ação em temas de memória e pós-colonialismo e suas consequências ainda presentes. O projeto tem a coordenação artística e a curadoria de Luísa Baptista e a produção técnica de Pedro Mesquita.

Para complementar as exibições, irão estar disponíveis algumas publicações com curadoria literária de Marta Lança e do projeto Buala.

A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia para o email: ccf@cineclubefaro.pt.

O ciclo de cinema integra a programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – com o tema “Patrimónios (des)confortáveis”, que está disponível online.