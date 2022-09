Cinema, Música e Artes Plásticas em Setembro Ruínas Romanas de Milreu, Mercado Municipal de Tavira e Fortaleza de Sagres acolhem iniciativas culturais

Em setembro, há cinema, música e artes plásticas, de sotavento a barlavento, em iniciativas apoiadas pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

As Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, voltam a receber sessões de cinema ao ar livre nos dias 10, 17 e 24 de setembro, uma iniciativa da Cinemalua – Associação Cultural, no âmbito da 9.ª edição do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos.

O “Cinema nas Ruínas” apresenta três obras cinematográficas integradas na temática deste ano “Patrimónios sem fronteiras“, com uma programação que aborda o tema dos oceanos e a história de Portugal além fronteiras, com enfoque na sua odisseia marítima, e no espírito expansionista dos portugueses perante a “fronteira” do mar.

A primeira sessão terá lugar no dia 10 de setembro, às 21h30, com o filme “Oceanos”, de Jacques Perrin (2009). No sábado seguinte, dia 17, à mesma hora, será exibido “A Cordilheira dos Sonhos”, de Patricio Guzmán (2019). A última sessão apresenta o filme “A Viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky (2021), no dia 24 de setembro.

Todas as sessões serão gratuitas, mediante marcação prévia online, e estarão sujeitas à lotação máxima de 100 pessoas, sendo que os bilhetes marcados previamente deverão ser levantados no monumento, entre as 21h00 e as 21h20. Os bilhetes não marcados ou não levantados serão disponibilizados no dia da sessão, a partir das 21h20.

Também no dia 10 de setembro, ainda a sotavento e desta feita no Mercado Municipal de Tavira, terá lugar, pelas 9h30, a inauguração da exposição “Gentes do Mercado – Convivialidades, pelos UrbanSketchers Algarve”, realizada no âmbito da VIII Edição da Feira da Dieta Mediterrânica.

Este é um projeto que resulta de uma sessão informal de desenhos realizados pelos UrbanSketchers Algarve em torno dos gestos e dinâmicas do Mercado de Tavira.

Neste âmbito está ainda prevista a realização, no mesmo dia, de um workshop de “Pintura no Mercado” a ter lugar entre as 10h e as 12h30. A participação é gratuita, mas com inscrição obrigatória, através de: urbansketchers@gmail.com (sujeita à lotação).

“Gentes do Mercado” é um projeto dinamizado pela DRCAlg desde 2018, em parceria com a Resmalhar – Associação para a Sustentabilidade Local e a Associação Internacional de Paremiologia e conta ainda com o apoio do Município de Tavira. Integrado na Feira da Dieta Mediterrânica, o projeto tem como principal objetivo a dinamização sociocultural do Mercado Municipal de Tavira, a valorização das pessoas que fazem o mercado, assim como dos seus produtos frescos, ao mesmo tempo que transmite os valores associados ao património cultural imaterial da Dieta Mediterrânica.

A barlavento, a Fortaleza de Sagres é palco dos “Concertos ao Entardecer”, nos dias 11, 18 e 25 de setembro, uma iniciativa da ArQuente – Associação Cultural, apoiada pela DRCAlg, que leva a música de Bia Maria, Bandua e Mateus Verde a um dos cenários mais emblemáticos do Algarve.

Os concertos acontecem sempre às 18h00, e o primeiro é já este domingo, dia 11 de setembro, com Bia Maria. Beatriz Pereira, nascida e criada em Ourém, é padroeira do ato de “escreviver”. Convoca melodias com origem no fado, na pop, na bossa nova e no canto popular, para as condensar numa sonoridade que tanto tem de terra-a-terra como de sonhadora.

No dia 18 de setembro, sobe ao palco da Fortaleza Bandua. Este projeto agarra no cancioneiro popular da região da Beira Baixa e encara-o com uma reinterpretação folk electrónica à moda do downtempo berlinense. Bandua representa a primeira vez em que estas sonoridades, poemas e canções são transformadas num disco melancólico pop eletrónico de língua portuguesa.

O cantautor algarvio Mateus Verde encerra os “Concertos ao Entardecer”, no dia 25 de setembro. Com a voz, acompanhada pela guitarra eléctrica, cria música contemplativa e intimista inspirada na natureza e nos seus mistérios.

Os “Concertos ao Entardecer” têm entrada gratuita, embora sujeita à lotação da sala, pelo que a reserva de lugares é obrigatória através do email: arquente@gmail.com

Para mais informações consulte www.cultalg.pt e siga-nos no facebook, twitter e instagram.