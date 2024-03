Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril: Loulé inaugura exposição de Fernando Pinheiro

Inaugura na próxima sexta-feira, 22 de março, no âmbito das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, pelas 18h00, na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé, a Exposição “Pintura / Liberdade / 50 do 25 – A Representação na Pintura, do Estado das Nações”, do artista Fernando Pinheiro.

Fernando Pinheiro nasceu em Lisboa (1947), passou por África, viveu em Paris nas décadas de 70 e parte dos anos 80 do século XX. Ainda nos anos 80, escolhe o Algarve para viver, continuando por cá a convivência com artistas que conhecera em Paris, como René Bértholo ou Manuel Baptista. Nas décadas seguintes, após um breve regresso a França e já na companhia de Masako, chega-lhe o oriente. Fernando é um artista com uma ampla visão do mundo e da História. É um artista que trabalha a partir da ideia de criação de comunidade e a partir dela provoca as linhas de debate coletivo para a tentativa de um entendimento expandido do mundo.

A sempre fresca pintura de Fernando Pinheiro tem sido muitas vezes mencionada, por curadores e críticos de arte, enquanto “exercício de Liberdade”. O artista testemunhou inquieto as últimas cinco décadas de democracia, sentindo a necessidade recorrente de a evocar, de a debater, de a mapear e de a guardar na pintura que pratica.

Com curadoria de Miguel Cheta, a exposição pode ser visitada, até 25 de maio, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00. A entrada é livre.