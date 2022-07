Computação e os Novos Media em exposição no Convento de Santo António, em Loulé

O Convento de Santo António, em Loulé, abre as portas de 15 de julho a 10 de setembro, para receber a Exposição “Espaço/Programa”.

Trata-se de uma iteração de uma exposição patente em Vila Nova de Cerveira, produção da Fundação Bienal de Cerveira, que contou com o apoio do Museu Zer0, agora seu coprodutor, e da Autarquia de Loulé.

“Espaço/Programa” reúne obras de diferentes gerações de artistas portugueses cuja prática incide sobre a computação e os novos media, seis criadores que recorrem à programação e algoritmos para desenvolver as suas obras. A exposição reúne trabalhos em vários formatos e modalidades que exploram o caráter experiencial, situado, performático e experimental da arte computacional, e como a computação traz à arte um conjunto de dualidades — entre digital e analógico, material e imaterial, superfície e subfície, determinismo e imprevisibilidade — que permitem o desenvolvimento de relações estéticas muito características e fundamentalmente participativas, mesmo em contextos que não recorrem à interação.

Partindo destas dualidades, “Espaço/Programa” investiga como os programas destas obras lhes permitem desenvolver relações entre si, com o espaço da galeria, e com os visitantes, como essas interações são agentes potenciadores de uma leitura da diversidade da arte computacional portuguesa. Isto inclui obras como o mapeamento de Ana Carvalho e a instalação bioeletrónica de André Sier, suportadas pela recolha e análise de dados; a dualidade da inteligência artificial ensaiada por João Martinho Moura; as memórias generativas de Mariana Vilanova; a série de esculturas sonoras dialogantes de Pedro Tudela e Miguel Carvalhas, que não depende de software mas sim de um programa incorporado.

Durante a inauguração, em que decorrerá uma curta visita guiada à exposição por parte dos curadores e três dos artistas representados na exposição, terá lugar uma performance audiovisual de @c e André Sier.

A inauguração está marcada para esta sexta-feira, às 18h00. Pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00.