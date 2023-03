Concurso “Palco RUA – Música Já!” tem inscrições abertas

Estão oficialmente abertas, até ao próximo dia 06 de abril, as inscrições para o “Palco RUA – Música JÁ!”, um concurso que visa divulgar e promover projetos musicais algarvios originais e premiar os vencedores com atuações na 36ª Semana Académica do Algarve.

Este concurso, que procura jovens entre os 14 e os 35 anos, com temas originais, é organizado pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e por nós, na Rádio Universitária do Algarve (RUA FM), em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

A inscrição no “Palco Rua – Música JÁ” deverá ser realizada através do e-mail ruafm@rua.pt , mediante envio dos dados dos artistas, biografia, fotografia, ficheiro áudio em formato mp3 e ‘rider’ técnico, devidamente assinados por todos os elementos de cada projeto.

Os autores dos projetos musicais são responsáveis pelas letras e músicas a concurso, assumindo, perante a organização, toda a responsabilidade do seu uso, direitos autorais e de propriedade intelectual. A organização do “Palco Rua – Música JÁ” não se responsabiliza por reclamações ou prejuízos decorrentes da violação deste ponto.

Os projetos finalistas serão embaixadores do IPDJ e participarão em atividades regionais. Já os três primeiros lugares serão premiados com atuações num festival do Algarve.

Os apurados para as eliminatórias serão divulgados no website oficial do Concurso, https://rua.pt/, a partir do dia 15 de abril de 2023.

Mais informações e regulamento disponíveis aqui.

Participa já!