Conferência “Loulé na Linha do Tempo” vai falar sobre Capelas e Morgados

Mário Farelo apresenta no dia 13 de maio, pelas 17h30, no Arquivo Municipal de Loulé Professor Joaquim Romero Magalhães, mais uma conferência integrada no ciclo “LOULÉ na linha do tempo”, com o tema “Capelas e morgados em Loulé (séculos XIV-XVII)”.

Capelas e morgados constituíram, desde o período tardomedieval, um importante recurso para a promoção social, económica e simbólica dos seus fundadores e da respetiva descendência. Partindo da sua definição e da paisagem documental disponível para o seu estudo, esta intervenção pretende constituir, de forma singela, um primeiro roteiro para a análise da abrangência social, cronológica e mesmo arquivística do fenómeno vincular no território louletano entre os séculos XIV e XVII.

Mário Farelo é Mestre em Artes, pela Universidade de Montreal (1999), e Mestre e Doutor em História Medieval, pela Universidade de Lisboa (2004; 2009). É professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (2008-2009, 2015-2016, 2021-2022).É presentemente investigador sénior contratado no âmbito do projeto ERC VINCULUM.