Conferência sobre Fortificações Algarvias na Época dos Descobrimentos e Oficina Criativa de Design Territorial são as próximas actividades da DRCAlg no âmbito do Magallanes_ICC

As atividades do projcto Magallanes_ICC, promovido pela Direção Regional de Cultura do Algarve, continuam no concelho de Vila do Bispo já no próximo dia 8 de Julho, com a conferência “Castelos e Fortalezas do Barlavento Algarvio ao Tempo dos Descobrimentos”, proferida por Valdemar Coutinho, no auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, entre as 17h30 e 19h30, à qual se segue uma oficina criativa de design territorial, dinamizada por Alexandra Santos, no dia 12, a ter lugar na Fortaleza de Sagres, à mesma hora.

Esta conferência dá início ao ciclo de Encontros de História que a DRCAlg pretende promover com o mote do Projeto Magallanes_ICC e vem dar a conhecer alguns dos mais importantes elementos do património militar algarvio, procurando compreender o seu papel nas condições de vida das populações na época dos Descobrimentos e nos tempos que se seguiram. No seguimento deste encontro a proposta será trabalhar o mesmo tema sob uma diferente abordagem na oficina criativa do dia 12, recorrendo a técnicas de design territorial para estimular o surgimento de novas ideias a aplicar na criação e/ou desenvolvimento de produtos ou serviços no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas, valorizando a identidade local e o território como um todo, e demonstrando, sobretudo, como a divulgação do conhecimento científico, neste caso histórico, pode ser uma base sólida para o florescimento destas novas ideias e pontos de partida para oportunidades de negócio no setor cultural e criativo.

A participação nestas sessões é gratuita, mas sujeita à lotação da sala. Os interessados podem inscrever-se ou solicitar informações através do endereço algarve.magallanesicc@gmail.com .

O programa continua a 22 de Julho, em Monchique, com a conferência de Filipe Castro, subordinada ao tema “Construir e armar caravelas algarvias na primeira modernidade”, seguida da oficina criativa de design territorial, prevista para dia 26 do mesmo mês.

O Magallanes_ICC é um projeto de cooperação transfronteiriça (Interreg), que reúne vários parceiros do Alentejo, Algarve e Andaluzia para trabalhar a temática das Indústrias Culturais e Criativas, com inspiração na passagem dos 500 anos da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão de Magalhães, evocando o seu carácter pioneiro, criativo e inovador. Na qualidade de parceira, a Direção Regional de Cultura encontra-se a trabalhar no território dos Lugares de Globalização (concelhos de Monchique, Vila do Bispo, Aljezur, Lagos e Silves) para estimular a criação de produtos e/ou serviços no âmbito das ICC, ligados à temática da “participação algarvia no empreendimento da expansão marítima dos séculos XV e XVI”.

O objetivo é promover uma transferência de conhecimento histórico, validado pela comunidade científica, para o sector cultural e criativo, apresentando-o, tal como ao património associado, como recursos criativos e de potencial económico de interesse para a criação de produtos inovadores, sustentáveis e identitários.

O projeto Magallanes_ICC é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Esta sessão conta também com o apoio logístico da Câmara Municipal de Vila do Bispo.