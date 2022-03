Dia do Pai – Albufeira incentiva ao convívio com brincadeiras tradicionais

O Dia do Pai é celebrado em Albufeira no âmbito do projeto “Brincar Seguro Correndo Riscos”, o qual tem tem como objetivo primordial promover a brincadeira em total liberdade.

Para o efeito, serão resgatas as brincadeiras tradicionais, como forma de valorizar a cultura lúdica infantil, promovendo o desenvolvimento físico, psicológico e social tanto das crianças, como de adultos e idosos, aproximando assim diferentes gerações.

Deste modo, o dia 19 março vai ser comemorado com corridas de carrinhos de rolamento, corridas de caricas, perícias em andas, jogos do elástico, da macaca e o das cinco pedrinhas, bem como outros desafios. O local escolhido foi a Praça dos Pescadores, sendo as brincadeiras quer na praça, quer na praia, entre as 10h30 e as 12h30. Estas brincadeiras irão também decorrer nas várias freguesias do concelho.

O projeto “Brincar Seguro Correndo Riscos”, pretende também, através da brincadeira ao ar livre, estimular a parte sensorial dos mais novos no contacto com a natureza. Quando estão ao ar livre, as crianças desenvolvem melhor os sentidos, potenciam a saúde mental e física e reduzem sintomas de défice de atenção e de hiperatividade. Além disso, aperfeiçoam as habilidades de convivência social ao interagirem com outras crianças, pessoas de outras idades e até mesmo com animais.

Brincadeira a valer é então no próximo sábado, devendo os interessados fazer a sua inscriação pelo telefone 289 598 829 ou pelo e-mail fatima.guerreiro@cm-albufeira.pt