Dia Mundial do Teatro comemorado com “Stand-Up Comedy”, Marionetes e Oficinas

As comemorações do Dia Mundial do Teatro voltam a marcar presença em Albufeira, desta feita ao longo de três dias. A programação arranca na sexta-feira, dia 25 com o espetáculo “Marias cheias de graça”, com Joana Neves, Carolina Pinto, Cláudia Rosa, Fernanda Antunes, Catarina Dores e Liliana Marques. Este espetáculo pretende dar voz às mulheres no stand-up comedy, uma área artística muitas vezes pautada por nomes masculinos. As comediantes, através dos seus variados estilos, posturas, visões e piadas, vão dar palco à presença feminina na comédia. Será às 21h30, com entrada livre sujeita à lotação da sala e é para um público maior de 16 anos.

No dia seguinte, sábado, à mesma hora e nas mesmas condições, temos “Asas de papel” (M/6) pela companhia de Faro, JAT – Janela Aberta Teatro. Será aberto um livro neste espetáculo sem palavras, que conta a história de mãe e filha que, absorvidas pelo ritmo diário do quotidiano moderno, acabam por afastar-se uma da outra.

No Dia Mundial do Teatro, às 11h30, a Mãozorra – Teatro de Marionetas, traz-nos “O Barbeiro” (M/3). Esta tradição de marionetas populares portuguesas com mais de 300 anos, continua a encantar e deliciar miúdos e graúdos com a sua narrativa de carácter cómico-satírico.

Estes três espetáculos são gratuitos, sujeitos à lotação da sala, mas carecem de levantamento do bilhete, a efetuar no Auditório Municipal de Albufeira, no dia do espetáculo (dias 25 e 26 de março: 20h30 às 21h15; dia 27 de março: 10h30 às 11h15).

A par dos espetáculos haverá duas oficinais no dia 27: uma às 10h00 no Pavilhão Desportivo de Albufeira de “Mimo contemporâneo” pela JAT – Janela Aberta Teatro, para maiores de 12 anos de idade e para um máximo de 20 participantes. Às 14h00, terá lugar no Auditório Municipal a oficina de “Construção de marionetas tradicionais”, por João Mãozorra. Destina-se apenas a oito participantes com idades entre os 6 e os 12 anos de idade. Neste momento ainda é possível proceder à inscrição na oficina de “Mimo contemporâneo”, a qual deverá ser feita através do email: cultura@cm-albufeira.pt