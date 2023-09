Dia Mundial Do Turismo: Município propõe várias atividades e dia aberto do Loulé Criativo

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo (27 de setembro), o Município de Loulé irá promover iniciativas gratuitas para o público residente e turistas, com um programa que se estende por quatro dias, sublinhando a importância do turismo para a economia local.

Assim, no dia 27, irá decorrer a atividade de turismo criativo “Do Mar à Pesca”, com o intuito de dar a conhecer a atividade piscatória no concelho de Loulé. Esta iniciativa tem lugar em Quarteira, com o ponto de encontro pelas 10h00, no Porto de Pesca. Haverá uma visita a este espaço bem como ao mercado de peixe, e os participantes terão ainda a oportunidade de contactar com os pescadores e acompanhar aquilo que é a faina do mar “em terra”, como o remendar as redes ou os preparativos das embarcações para a pesca. Inscrições no site do Loulé Criativo.

Também neste dia, serão oferecidos doces regionais aos turistas que visitam os vários postos de turismo do concelho, e distribuídos folhetos promocionais do concelho, em Loulé e Quarteira, por uma dupla que interagirá com os visitantes. Os turistas contarão com uma visita guiada aos Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto, pelas 15h00. Este espaço, único no panorama ibérico, é já uma referência para quem visita a cidade, apesar de estar aberto ao público há pouco mais de um ano.

Já no dia 28, às 16h00 e às 18h15, os agentes do comércio e restauração local, como embaixadores do território e rostos, também poderão usufruir de uma visita guiada aos Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto, com um acompanhamento de uma técnica municipal que irá explicar a história do local, classificado como Monumento Nacional.

Durante a manhã do dia 29, será realizado um percurso pedestre experimental na futura “PR15 LLE – Entre o Barrocal e a Serra” em parceira com a Associação Almargem e Escola Profissional Cândido Guerreiro. Esta pequena rota pedestre complementar à GR13 – Via Algarviana é financiada pelo PDR2020. Este percurso está integrado no território do aspirante a Geoparque Algarvensis.

E pelas 21h00, o passeio Património ao Luar “Mar Jurássico da Tôr”, inserido nas Jornadas Europeias do Património, é a sugestão deste programa.

O Loulé Criativo abre as portas do Palácio Gama Lobo, no dia 30, das 10h00 às 19h00, para uma grande mostra de toda a sua comunidade criativa. Neste Dia Aberto, o público poderá conhecer as diferentes gerações de artesãos e designers que estarão a trabalhar ao vivo, a explicar as suas técnicas e a efetuar demonstrações nas quais o público de todas as idades pode participar gratuitamente ao longo do dia.

Haverá perto de 40 artesãos, designers e makers espalhados por diferentes espaços interiores e exteriores deste espaço icónico recentemente reabilitado, e poderão ser experienciadas atividades que vão das artes tradicionais como a olaria ou a empreita de esparto ao ativismo ambiental, à nova joalharia, à gastronomia local ou aos diálogos com as artes plásticas.

Esta será uma excelente oportunidade para conhecer o universo Loulé Criativo, o trabalho que realiza na salvaguarda das artes tradicionais, na inovação e na valorização do território e o programa de formações, workshops e outros desafios que irão decorrer ao longo da nova temporada.

Loulé, território de turismo, que se estende da serra ao mar, referência nacional e internacional pela excelência das atividades turísticas, espera pelos visitantes para celebrar esta data.

Toda a programação em: www.visit-loule.pt