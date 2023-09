Dias Medievais em Castro Marim terminam com selo de qualidade

No passado domingo, Castro Marim encerrou a 24.ª edição dos Dias Medievais em Castro Marim. Depois de, em 2022, se ter registado a maior afluência de que havia memória, nesta edição o foco foi o crescimento da melhor recriação histórica do país, alicerçado numa garantia de segurança e qualidade.

A acessibilidade foi um dos fatores mais investidos, com a introdução de novas bilheteiras digitais e com o alargamento e reorganização dos parques de estacionamento, uma melhoria substancial e notada por todos os que nos visitaram. O crescimento do mercado medieval para novas áreas da vila e a criação de novos palcos, por onde circularam os cerca de 30 grupos de animação contratados, também criaram uma maior fluidez e ofereceram mais qualidade na experiência oferecida ao visitante.

A segurança e o socorro foram também enfoques da preocupação da organização, que garantiu o reforço da segurança policial, bem como um posto de enfermagem e um posto médico e equipas com desfibrilhadores a circular em todo o evento.

Por outro lado, a sustentabilidade ambiental, que se traduziu na redução e separação de resíduos, além da efetiva redução de gasto em papel na produção de todos os materiais gráficos e da utilização de materiais recicláveis pelos estabelecimentos aderentes.

A afirmação destes novos fatores não representou, no entanto, um menor investimento nos estandartes dos Dias Medievais em Castro Marim – o rigor histórico e a animação. A exclusividade de alguns dos 30 grupos de animação, nacionais e internacionais, e mais de 100 exibições diárias em todo o recinto do evento, a recriação de mais de 45 artes e ofícios, a experiência dos banquetes, os grandes espetáculos, como os torneios, num espaço fechado e restrito, os diferentes espaços destinados à animação infantil, o envolvimento de dezenas de estabelecimentos e associações e de centenas de figurantes, todos estes fatores enriquecem e distinguem este evento, tornando-o numa experiência única e inesquecível e um verdadeiro regresso à época mais intrigante e misteriosa da nossa história.

A XXIV edição dos Dias Medievais de Castro Marim foram uma organização do Município de Castro Marim, em pareceria com associações e juntas de freguesia locais, e com o apoio institucional da Região de Turismo do Algarve, mas, sublinha a vice-presidente da autarquia castromarinense, Filomena Sintra, “é uma organização sustentada em muitos esforços, desde funcionários, dirigentes, associações, empresas, castromarinenses e visitantes, pelo que reiteramos o nosso agradecimento a todos os que se envolvem ano após ano”.

Muitas serão as novidades para a próxima edição, do quarto de século dos Dias Medievais de Castro Marim.