Direção Regional de Cultura do Algarve assinala aniversário da morte do Infante D. Henrique

A Direção Regional de Cultura do Algarve, através da sua unidade orgânica Fortaleza de Sagres e Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em parceria com o Município de Vila do Bispo e a Paróquia de Sagres, assinala os 563 anos da morte do Infante D. Henrique, (13 de novembro 1460), com um programa, que decorre de 12 a 19 de novembro, e inclui música, performance, visitas ao Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres e uma missa, conforme desejo expresso no testamento do Infante.

O auditório da Fortaleza de Sagres recebe, no domingo, 12 de novembro, às 16h00, o concerto “BARROCO: Do Baixo Contínuo à Música Electrónica”, apresentado pelo Coletivo Garbe, que é composto pelos músicos Joana Godinho (mezzo soprano), Daniela Tomaz (flauta barroca), Daniela Pinhel (oboé e corne inglês) e Vasco Ramalho (marimba mallet station). O espectáculo contará ainda com a presença de uma artista convidada, Catarina Melo, no cravo. Este será um concerto comentado dentro do seu contexto histórico-cultural, e que apresenta um repertório de música barroca, desde a sua conceção mais histórica até uma interpretação contemporânea, através da utilização de instrumentos modernos, digitais e eletrónica. Será servido um beberete no intervalo do concerto, com oferta de vinhos pela Quinta do Barranco Longo.

Promovido pel´O Corvo e a Raposa Associação Cultural, este concerto é apoiado pelo PAACA – Programa de Apoio à Ação Cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve. A entrada é gratuita, mas com reserva obrigatória de lugar através de: ocorvoearaposacultural@gmail.com

No dia em que se cumprem 563 anos da morte do Infante Dom Henrique, celebrar-se-á, às 10h30, uma Missa de Sufrágio pela sua alma, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Vila de Sagres. Seguir-se-á, pelas 11h30, a deposição de uma coroa de flores junto à sua estátua, na mesma localidade, por parte do Município de Vila do Bispo.

Também no dia 13 de novembro, a DRCAlg promove duas visitas acompanhadas ao Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, às 14h30 e às 16h00. Estas visitas são gratuitas e sujeitas a inscrição prévia (limite de 15 pessoas por grupo) através do email: fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt

O encerramento do programa que invoca a memória do Infante D. Henrique acontece, no dia 19 de novembro, pelas 15h30, com o “Concerto e Performance: 2×1+X Concerto de Música Erudita e Performance de Pintura”, na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe. Este espetáculo insere-se no Projeto ELA, Ensemble Livre do Algarve, coletivo artístico feminino juvenil. Tem como intérpretes as artistas Carina Candeias (guitarra), Rita Coelho (piano) e Luana Fernandes (pintura). Trata-se de um concerto sinestésico, em que a música e a pintura são protagonistas.

A estrutura promotora do espetáculo é a ALMA – Associação Livre de Música e Artes e a produção é da Associação AORCA. Conta ainda com o apoio de, Susana Rebelo, e de, Sofia Brito, na produção pela Associação AORCA.

A iniciativa tem entrada gratuita, mas com reserva obrigatória de lugar através de: info@aorca.pt