DiVaM com propostas para miúdos e graúdos nos Monumentos do Algarve

Teatro, ateliers educativos e um espetáculo multidisciplinar são as próximas propostas do programa DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, que acontecem de 3 a 6 de novembro, nos monumentos do Algarve afetos à DRCAlg – Fortaleza de Sagres, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e Ruínas Romanas de Milreu.

Amanhã, dia 3 de novembro, às 10h30 e 14h00, A Ermida de Nª Sra de Guadalupe dá palco à apresentação do projeto “Zé do Burrinho e Chico Ovelha – Unplugged Tour 2022”.

Este é um projeto, do Ao Luar Teatro – Ideias Culturais, que procura promover a recuperação e valorização da tradição oral do património cultural imaterial algarvio, numa animação cómica e musical, à volta do cancioneiro tradicional algarvio, das lenga lengas e dos trava línguas. A direção artística é de Rui Penas, com interpretação de Daniel Romeiro e Rui Penas, e produção executiva de Célia Martins.

A NOVA Escola de Sagres, um projeto do Centro Ciência Viva de Lagos, regressa à Fortaleza de Sagres, nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro, com atividades lúdico – pedagógicas tanto para as escolas como para a comunidade.

É já a 5ª edição do projeto que incentiva a exploração de ateliers educativos e científicos, de carácter prático, que vão desde a construção de uma caravela, à exploração de instrumentos de navegação, à medição do tempo, robótica e programação, entre outros. Este ano, estão preparadas algumas novidades, como a criação de um “Mapa sem Fronteiras”, onde Sagres será o centro do Mundo, assim como o “Histórias Contadas” que apresenta sempre uma nova história. Os dias 3 e 4 de novembro serão inteiramente dedicados à participação da comunidade escolar. Sábado, dia 5 de novembro, das 14h00 às 17h30, a NOVA Escola de Sagres é direcionado para famílias e comunidade em geral.

A entrada nestas atividades é livre, mas está sujeita a marcação prévia através do e-mail: info@lagos.cienciaviva.pt

Já no dia 6 de novembro, às 11h00, as Ruínas Romanas de Milreu acolhem o “Fábulas de Fedro – Ontem, Hoje e Sempre”, um projeto promovido pela ARCA – Associação Recreativa e Cultural do Algarve.

“Fábulas de Fedro – Ontem, Hoje e Sempre” é um espetáculo multidisciplinar que cruza a música e a animação de areia com as narrativas do fabulista romano Fedro, com os contos tradicionais contados ao longo de várias épocas e gerações pela população algarvia. A associação pretende criar uma aproximação às histórias que eram contadas nos tempos da passagem dos romanos pelo território, onde se situam as ruínas de Milreu, fazendo um cruzamento com histórias do imaginário tradicional. O elenco é constituído por Pilar Puyana, animadora de areia, Fernando Guerreiro, narrador, e a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, conduzida pelo maestro Albano Neto.

À semelhança das atividades anteriores, a entrada é livre, mas sujeita a marcação prévia através do link https://forms.gle/4jSmLh3tWKiBSfmS8

A programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – com o tema “Patrimónios sem fronteiras” está disponível em www.cultalg.pt