DiVaM na Fortaleza de Sagres com Nova Escola de Sagres e circo contemporâneo

O programa cultural da DRCAlg, DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, apresenta, na Fortaleza de Sagres, o projeto NOVA Escola de Sagres, destinado ao público escolar e famílias e o espetáculo de circo contemporâneo “Almaradentro por Outros Mundos”.

O projeto NOVA Escola de Sagres, promovido pelo Centro Ciência Viva de Lagos, regressa à Fortaleza de Sagres, nos dias 24 e 25 de outubro, das 10h00 às 17h30. As ações são direcionadas para as escolas, mas abertas a famílias e público em geral, durante a tarde.

A NOVA Escola de Sagres propõe aos participantes várias atividades, como a construção de uma caravela modular com 10 metros de comprimento, oficinas de programação e robótica, exploração de coleções que revelam a bio e geodiversidade de vários ambientes e ecossistemas. Também irão desvendar mapas e instrumentos de navegação, bem como refletir sobre o tema do tema DiVaM 2023, “Patrimónios (des)confortáveis”, onde o tema da escravatura e da cor da pele será abordado e repensado, desta vez com recurso às ferramentas de inteligência artificial.

Para mais informações e reservas: info@lagos.cienciaviva.pt, 282770000 ou 965149748.

Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, o TEL – Teatro Experimental de Lagos promove o espetáculo “Almaradentro por Outros Mundos”, uma criação de 2023. No primeiro dia, a sessão está agendada para as 10h00, e tem como destinatários o público do 1.º ciclo de escolaridade. A sessão do dia 1 de novembro realiza-se às 15h30, e está aberta a famílias e público em geral.

Na sinopse pode ler-se que “Almaradentro questiona o distanciamento das realidades do interior e do litoral, do urbano e do rural, do estrangeiro e do próprio, do que está fora e do que existe dentro. A investigação reflete sobre a visão estandardizada das diferentes identidades e de como fundi-las, a fim de desconstruir o que entendemos como realidades separadas e abrir novas perspetivas sobre a identidade fragmentada da região, a partir de uma visão contemporânea”.

Para mais informações e reservas: bilheteira.tel@gmail.com.

Todas as atividades DiVaM são gratuitas com reserva obrigatória.

A programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – com o tema “Patrimónios (des)confortáveis ” está disponível online.