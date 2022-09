DiVaM promove “Ocupação Contemporânea de Milreu”

O DiVaM prossegue nas Ruínas Romanas de Milreu com a apresentação do projeto “Ocupação Contemporânea em Milreu”, que acontece esta sexta-feira, dia 30 de setembro, pelas 17h30, uma iniciativa promovida pela Artificial – Associação Artística e Cultural do Algarve.

Este é um projeto que se inicia com uma deambulação dançada, por um par de bailarinos, em forma de visita orientada neste espaço patrimonial. Sempre no intuito de formar laços intemporais, os bailarinos representam o conjunto de artistas que têm vindo a trabalhar em Milreu desde as suas primeiras ocupações. Já os mosaístas vindos do norte de África, no tempo de construção das termas, tinham desejado criar a ilusão de movimento ao desenhar os seus peixes imperfeitamente. Agora o movimento vem dos bailarinos e inspira-se nos mesmos animais, na mesma geografia e no mesmo sentido de jogo de perspetiva.

De seguida, haverá uma breve conferência onde se pretende sensibilizar para a importância do lugar, dando destaque para a importância do uso da cor no espaço envolvente para o bem-estar, terminando com um concerto de música de câmara, com ênfase nos instrumentos de sopro, que terá lugar na zona do templo, e fará uma ligação intemporal entre as várias épocas históricas, com incidência na música ocidental, desde o período clássico até à atualidade, através de obras musicais de diferentes regiões e estilos.

Para mais informações e reservas: geral@associacaoartificial.pt.

A programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – com o tema “Patrimónios sem fronteiras” está disponível em www.cultalg.pt.