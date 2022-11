Documentário Gentes do Cabo, Faroleiros de Vila do Bispo e Cabo São Vicente para ver na Fortaleza de Sagres

A programação do DiVaM vai continuar já no próximo domingo, dia 27 de novembro, às 16h00, no auditório da Fortaleza de Sagres, com a apresentação do documentário Gentes do Cabo, Faroleiros de Vila do Bispo e Cabo São Vicente. Este é um trabalho dedicado à memória e às gentes do território de Vila do Bispo, que cruza factos, histórias e vivências dos faroleiros e das suas famílias.

O documentário, de Patrícia Leal e Vera Abreu, ilustra as particularidades da vida dos faroleiros, uma profissão exigente e modo de vida itinerante, desconhecida por muitos, assim como as histórias de muitas noites de vigia.

Para mais informações e reservas contacte: avonde.ac@gmail.com

O projeto é promovido pela Avonde, Associação Cultural, com o apoio do DiVaM, umas das áreas do PACAA – Programa de Apoio à Ação Cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve.