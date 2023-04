DRCAlg é instituição de acolhimento de doutoramentos na área do Património Cultural

A Direção Regional de Cultura do Algarve é uma das instituições de acolhimento dos bolseiros de investigação para doutoramento, do Programa Ciência no Património Cultural, cujo concurso está aberto até às 17h00 (hora de Lisboa), de 31 de maio de 2023.

As bolsas de investigação para doutoramento (40), na área do Património Cultural, ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI), são atribuídas pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Como se pode ler no site da instituição “As bolsas de investigação para doutoramento destinam-se a financiar a realização de trabalhos de investigação conducentes à obtenção do grau académico de doutor nas universidades portuguesas, em programas de doutoramento acreditados nas áreas científicas relacionadas com os tópicos descritos no número anterior, favorecendo o desenvolvimento de pesquisas transdisciplinares.”

As atividades de investigação dos bolseiros selecionados devem estar enquadradas no plano de atividades e estratégia da DRCAlg, sendo esta a instituição de acolhimento, sem prejuízo dos trabalhos poderem ser realizados em colaboração entre mais do que uma instituição.

O concurso insere-se no Programa Ciência no Património Cultural, aprovado pelo Despacho n.º 1992/2021, de 23 de fevereiro de 2021, que visa a prossecução de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) nos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos portugueses, sob a dependência da DGPC, bem como das Direções Regionais de Cultura, de modo a desenvolver, alargar e aprofundar o estudo do património cultural e das coleções e acervos, estimulando o cruzamento do conhecimento científico com as funções de conservação, investigação, valorização e divulgação dos bens culturais.

O aviso de abertura de concurso e o formulário de candidatura estão disponíveis aqui.